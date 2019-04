4 cosas que debes hacer para ahorrar dinero para un viaje

Conoce como puedes ahorrar en boletos de avión y compras en el extranjero.

¿Quieres viajar? Si tu respuesta es sí, aquí te brindo algunos consejos para que ahorres dinero y puedas irte de viaje tranquilamente. Ya que no te tienes que endeudar para irte de viaje.

1. Debes definir tu destino

Es decir, debes decidir a dónde quieres viajar y desarrollar un presupuesto. Al desarrollar el presupuesto debes considerar: el costo del pasaje, gastos de hotel, comida, transportación, atracciones o excursiones y gastos extras. También debes tener en consideración los costos de cambiar de divisa o moneda, si deseas viajar al extranjero. Luego que determines los costos del viaje, podrás conocer cuánto dinero necesitas ahorrar.

2. Crea una cuenta de ahorros

Puedes crear una cuenta de ahorros exclusivamente para el viaje, para que no te veas tentado a gastar ese dinero y puedas mantener tus finanzas organizadas. De igual forma, al tener una cuenta de ahorros puedes solicitarle al banco que deseas añadir depósito directo o transferencias automáticas a esa cuenta, para que puedas ahorrar fácilmente.

3. Utiliza aplicaciones para encontrar vuelos baratos

Puedes utilizar aplicaciones o páginas web para encontrar los pasajes de avión más baratos y ofertas para el viaje. Además la mayoría de estas plataformas te permiten reservar el viaje y hasta alquilar un auto o hotel.

Por ejemplo, con Priceline puedes encontrar pasajes baratos de acuerdo a la fecha en la que quieres viajar o el destino. De igual forma, la plataforma te permite reservar habitaciones de hotel y rentar automóviles. Inclusive, si lo que te interesa es irte de crucero, también puedes encontrar buenas ofertas. Priceline tiene una aplicación que está disponible para iPhone y Android.

Hooper es una aplicación que te permite conocer cuál es el mejor momento para comprar un boleto de avión. Esta aplicación te envía mensajes si los boletos de avión están económicos y te enseña un calendario de los mejores días para viajar, para que así puedas ahorrar. La aplicación está disponible para iPhone y Android.

4. Tarjeta de crédito para viajero

Una forma efectiva de ahorrar y ganar dinero mientras se está de viaje es utilizando una tarjeta de crédito al realizar las compras. Ya que muchos bancos ofrecen tarjetas exclusivas para viajes que te permiten obtener puntos o recompensas por cada dólar que gastes o al realizar reservaciones de hotel. Por otro lado, al utilizar una tarjeta de crédito podrás mantener tu dinero seguro, ya que la mayoría ofrecen protecciones contra fraude, robo o transacciones no autorizadas.

Con la tarjeta de crédito de Chase podrás ganar 2 puntos en cada compra que realices durante el viaje. Por ejemplo, podrás comprar pasajes de avión, comer en restaurantes o reservar un cuarto de hotel y recibir puntos. Sin embargo, si no te encuentras de viaje puedes ganar un punto en cada compra que realices. Además, no tendrás que pagar los cargos de las transacciones que realices fuera de los Estados Unidos. Es decir, si realizas una compra de $5,000 en el extranjero no tendrías que pagar $150 por los cargos de la transacción.

Con la tarjeta Platinum Card de American Express puedes ganar 60,000 puntos luego que utilizas la tarjeta para realizar un compra de $5,000, durante los primeros 3 meses. Los 60,000 puntos luego los puedes utilizar para comprar pasajes, comer en restaurantes, realizar compras, etc. De igual forma, si reservas un viaje o una habitación a traves amextravel.com podrías ganar 5 puntos. Sin embargo, la tarjeta tiene un cargo anual de $550.

