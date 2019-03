4 cosas que debes hacer si quieres ser millonario y no es comprar la lotería

Para convertirte en millonario debes cambiar tus hábitos, ya que no se trata de tener suerte.

Si sueñas con ser millonario y te pasas cada semana comprando los boletos de la lotería para ver si pegas algún número. Debes saber que existen otros métodos que pueden ser más efectivos y mucho más rápidos. Ya que las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball es 1 en 292 millones. Así que para que no te quedes esperando el premio gordo, aquí te brindo unos consejos que te harán rico si te lo propones.

1. Aumentar tus ingresos

Debes buscar la manera de aumentar tus ingresos, no basta con ahorrar. Puedes utilizar tu tiempo libre para comenzar un proyecto o negocio. Recuerda que la mayoría de los billonarios no son empleados son inversionistas y emprendedores, según indica Forbes. Así que busca la manera de aumentar tus ingresos de forma efectiva y no te quedes esperando que el dinero llegue a ti.

2. Dile no a las deudas

Si quieres ser millonario, las deudas son tu peor enemigo. Ya que al endeudarte se te hará mucho más difícil ahorrar y vivir financieramente estable. Así que, si no tienes o no te alcanza, no uses la tarjeta de crédito. Trata de buscar otras opciones o descuentos. Ya que las deudas no te permitirán estar financieramente estable.

Si tienes deudas busca asesoría financiera para eliminarlas, puedes comunicarte con US National Credit Solutions. Esta compañía te puede brindar soluciones efectivas para eliminar sus deudas a corto plazo, evitando la bancarrota. Del mismo modo, la compañía Consolidated Credit ofrece programas de manejo de deudas para así pagarlas de una forma efectiva que se adapte a su presupuesto.

3. Ahorrar

Debes ahorrar para evitar deudas innecesarias. Ya que si ocurre una emergencia o inconveniente tendrás dinero a tu alcance sin tener la necesidad de utilizar la tarjeta de crédito u obtener un préstamo.

Además, si comienzas ahorrar una pequeña cantidad de dinero todos los meses, en unos años tendrás más de lo que te imaginas. Por ejemplo, si todos los meses ahorras $100 dólares, en 5 años podrías tener $6,000 en la cuenta. Esto te ayudaría a cubrir gastos inesperados.

Puedes considerar abrir una cuenta de ahorros con altos intereses para que así tu dinero comience a crecer. Por ejemplo, podrías abrir una cuenta en Vio Bank con unos intereses de 2.41% APR o una cuenta en Synchrony Bank con un interés de 2.25% APR.

4. Invertir

Aprende a invertir tu dinero de forma efectiva, para aumentar tus ingresos. Puedes comprar bonos o acciones de compañías o simplemente abrir una cuenta IRA. Lo importante es hacer que tu dinero crezca y no se estanque.

Si quieres ser millonario debes poner en práctica cada uno de estos consejos. No serás millonario de la noche a la mañana, pero lo importante es comenzar y desarrollar hábitos saludables para estar financieramente estable.

Programas educativos que puedes considerar:

Si estas buscando asesoramiento para salir de sus deudas o estar financieramente estable puede comunicarse con Debt. Esta compañía ofrece programas educativos que tienen como objetivo ayudar a los estadounidenses a encontrar las mejores soluciones para sus problemas de dinero.

La compañía National Endowment for Financial Education brinda asesoramiento y programas educativos para ayudar a los consumidores a tomar las mejores decisiones financieras. Puedes realizar consultas acerca de cómo eliminar efectivamente las deudas y conocer cuáles son las opciones que debes considerar para estar financieramente estable durante el retiro.

Te puede interesar: ¿Cómo puedo mejorar mi crédito?