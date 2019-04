4 cosas que debes saber antes de aplicar a una agencia de empleo

Aplicar a una agencia de empleo puede ser una manera fácil de obtener un trabajo, pero debes tener mucho cuidado.

Buscar empleo puede convertirse en un trabajo en sí, ya que muchas veces hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo para encontrar una buena oportunidad laboral. Sin embargo, en los Estados Unidos existen un sinnúmero de agencias de trabajo que te pueden ayudar a conseguir empleo. Debido a esto aquí te explico 5 cosas básicas que debes de saber antes de aplicar.

1. La mayoría de las agencias cobran una comisión

Al ayudarte a encontrar empleo, las agencias pueden cobrarte una comisión por sus servicios. Inclusive, la compañía para la cual trabajas pueden pagarle una cierta cantidad de dinero por los empleados que obtienen de la agencia. Si usted va a aplicar a un empleo a través de una agencia, debe preguntar si está le cobrará una comisión por buscarle empleo.

2. Usted es “empleado” de la agencia

La mayoría de las veces cuando usted obtiene un empleo a través de una agencia, usted no es un empleado regular de la compañía en la cual trabaja, aunque usted trabaje a tiempo completo. Puesto que, usted no recibirá los beneficios por enfermedad, vacaciones o bonos que por lo general obtienen los empleados que son contratados por la agencia.

3. Conozca sus derechos

Antes de aplicar a una agencia de empleo conozca cuál es el salario mínimo de su estado y los derechos como empleado que usted tiene. Recuerde que aunque usted tenga un empleo a tiempo parcial o sea un inmigrante, usted tiene derecho a: recibir 30 minutos para almorzar si usted trabaja más de 5 horas, si usted trabaja más de 10 horas usted tiene derecho a tener un segundo descanso de 30 minutos y también puede tener derecho a descansos de 10 minutos por cada cuatro horas trabajadas. Inclusive, si le dan un periodo de descanso la compañía debe pagarle por esos períodos.

De igual forma, si usted trabaja más de 40 horas a la semana usted tiene el derecho de cobrar tiempo y medio, por cada hora extra trabajada. Por ejemplo, si María cobra $10 por hora y realiza más de 40 horas en una semana, por cada hora extra que trabajó cobrará $15.

4. Conozca la diferencia entre trabajadores asalariados y por hora

Para que usted conozca bien cuanto va a cobrar cada quincena, es importante que entienda la diferencia entre un salario y un trabajo por hora. Los trabajadores que cobran por hora se les paga de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Por ejemplo, si Juana cobra $10 por hora y en un mes trabajó 30 horas, cobrará por la cantidad de horas que trabajo ese mes ($300).

Por otra parte, los trabajadores asalariados se les paga la misma cantidad de dinero, sin importar la cantidad de horas que trabajó. Por ejemplo, si Luisa recibe un salario de $1,000 al mes no importa si trabaja 5 o 100 horas, recibirá mensualmente la misma cantidad ($1,000).

Antes de aplicar a una agencia de empleo debe tomar en consideración los puntos discutidos, para que así no sea víctima de fraude y pueda conocer si le conviene o no el empleo. Si usted aplica a una agencia y está cobra una comisión por buscarle empleo, sepa que usted puede conseguir un trabajo a través del gobierno y páginas web como Indeed, sin costo alguno.

