4 cosas que debes saber antes de comprar un boleto de avión

Para que tu boleto de avión te salga económico debes seguir estos consejos.

Antes de que compres el boleto de avión de tu próximo viaje debes tomar en consideración estos consejos, para que así ahorres dinero y no pases un mal rato en el aeropuerto. Dado que comprar un boleto de avión no están fácil como parece y si no sabes como encontrar las mejores ofertas el viaje que estás planificando te puede costar muy caro.

1. Compara los precios

Antes de comprar un boleto directamente en la página web de la aerolínea debes comparar los precios en páginas web y aplicaciones de viajes. Dado que la mayoría de ellas ofrecen precios económicos y ofertas que te ayudarán a pagar menos, explica Johnny Jet en un artículo que publicó en Forbes.

En Priceline.com puedes reservar vuelos, habitaciones de hotel, automóviles, cruceros y paquetes vacacionales. La página te permite encontrar las tarifas más bajas de acuerdo a la fecha en que deseas viajar o por el precio que deseas pagar por el viaje. Por otro lado, la página ofrece información y datos relevantes de diferentes destinos, al igual que consejos al viajar. Para poder reservar un boleto debes crear una cuenta en Priceline. La compañía no cobra cargos por reservación y tiene una aplicación que está disponible para iPhone y Android.

Con Expedia puedes buscar fácilmente entre más de un millón de vuelos, hoteles y paquetes vacacionales, para encontrar la oferta que mejor te convenga. Esta compañía no cobra cargos por cancelación o cambios en la mayoría de las reservaciones de hotel. Si bajas la aplicación a tu celular podrás recibir descuentos y acceder a las reseñas de otros usuarios sobre viajes, hoteles y vacaciones. La aplicación está disponible para iPhone y Android.

2. Paga el equipaje, comida y extras cuando reserves el boleto

Si sabes que vas a llevar varias maletas y vas a pedir comida durante el vuelo, deberías pagar por estos servicios cuando compres el pasaje, para que así ahorres dinero. Muchas compañías suben los costos si facturan la maleta o los extras en el aeropuerto. La aerolínea Spirit aconseja: “si sabe que necesitará equipaje de mano o equipaje registrado, cómprelo justo cuando haga su reservación para ahorrar mucha lana”.

Por ejemplo, con Spirit si registra una maleta de mano cuando está realizando la reservación le costará $35, pero si la registra en el aeropuerto el costo será $55 y si la registra en puerta de embarque le costará $65.

3. Asegúrate que estás comprando el boleto de avión en el mejor momento

No compres el boleto con demasiados días de antelación o muy cerca de la fecha que quieres viajar, ya que los boletos serán más costosos. Según el estudio que realizó la compañía de viajes, Skyscanner, el mejor momento para reservar un vuelo doméstico es 2 a 3 semanas antes. Mientras que para vuelos internacionales se debe realizar de 5 a 6 meses con antelación, para que se más económico.

Del mismo modo, el estudio encontró que a las 5:00 a.m. las probabilidades de encontrar ofertas económicas aumentan significativamente. Además, los mejores días de la semana para reservar un vuelo son los jueves para viajes domésticos y los miércoles para viajes internacionales.

4. Debes tener tiempo suficiente para hacer escala

Al escoger una escala debes asegurarte que tienes tiempo suficiente para tomar el próximo avión. Cuando compras los boletos en una misma aerolínea esta se encarga de confirmar que tienes tiempo suficiente de tomar el siguiente avión y se encarga de trasladar las maletas. Sin embargo, si reservas el primer viaje en una aerolínea y la escala en otra; debes tener en consideración el tiempo que te tomaría recoger las maletas, registrarlas y llegar al terminal.

Te puede interesar: Las 5 mejores tarjetas de crédito para viajeros