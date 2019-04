4 cosas que debes saber antes de rentarle un cuarto en tu casa a otra persona

Rentar un cuarto puede tener muchos beneficios si lo haces correctamente.

¿Tienes un cuarto vacío en tu casa y quieres rentarlo? Rentar un cuarto de tu casa o apartamento puede ser una excelente forma de aumentar tus ingresos. Sin embargo, antes de rentar el cuarto debes considerar los siguientes consejos para que el alquiler no se convierta en una pesadilla.

1. Conoce las leyes de tu estado

Antes de rentar un cuarto debes conocer si en el estado en donde vives, es legal rentar una habitación y cuáles son las reglamentaciones que debes de seguir.

Por ejemplo, en el estado de Nueva York la Ley 235 de bienes inmuebles, también conocida en inglés como “Roommate Law”, permite implícitamente que el dueño o inquilino comparta el apartamento o casa con su familia inmediata o personas no relacionadas. Debido a esto, el inquilino, la familia inmediata del inquilino, un ocupante adicional y los hijos dependientes del ocupante adicional pueden vivir en el apartamento o casa. Inclusive, si vives en un apartamento alquilado y deseas rentar una habitación, en algunos casos no es obligatorio agregar al contrato de arrendamiento al ocupante adicional y no tienes que obtener la aprobación del propietario.

2. Realiza un contrato

Puedes llegar a un acuerdo verbal, pero no deberías. Ya que en caso de tener algún problema y acudir a un tribunal, el acuerdo no tendría ningún fundamento. Por lo tanto, lo recomendable es redactar un contrato de arrendamiento en el que usted y el inquilino puedan firmar.

El contrato debe de tener:

Los términos y condiciones en las que el cuarto será rentado

La cantidad que el inquilino debe pagar y el día en que lo debe hacer

La cantidad que el inquilino debe pagar como depósito de seguridad

3. Solicitar un depósito de seguridad

Para que pueda resolver, en caso de que el inquilino incumpla con los pagos o por daños ocasionados al cuarto, debería solicitar un depósito de seguridad. Algunos estados imponen un tope u otros requisitos a los depósitos de seguridad. Por ejemplo, el estado de New Jersey limita cuánto puede cobrar un arrendador por un depósito de seguridad. Según la ley un arrendador puede cobrar un mes y medio de alquiler por el primer año y debe ser devuelto dentro de los 30 días posteriores a la mudanza del inquilino o dentro de los cinco días en caso de incendio, inundación, condena o evacuación, indica la enciclopedia legal Nolo.

4. Averigüe cuánto debe cobrar

Antes de establecer la cantidad que cobrarás por el cuarto, puedes utilizar la aplicación Trulia o Roomgo para conocer por cuánto dinero se renta un cuarto en el área en donde vives y así cobrar la cantidad correcta.

Debes tener en cuenta, que cualquier dinero que reciba es un ingreso sujeto a impuestos que tendrá que indicar en la declaración de impuestos. No obstante, también podría tener deducciones o gastos que pude reclamar en la declaración de impuestos. Por ejemplo, si compró una cama nueva para el cuarto que tiene alquilado, la cama es un gasto deducible.

Cuando tenga el contrato listo y decida cuánto va a cobrar por el cuarto, puede utilizar las siguientes aplicaciones para anunciar que renta una habitación en su casa o apartamento.

Trulia es una aplicación que puedes utilizar para publicar un anuncio del cuarto que deseas rentar. La aplicación te permite añadir información, fotos y vídeos de la habitación, casa o apartamento. Trulia está disponible para iPhone y Android.

Spare Room es una página web que te permite anunciar tu habitacion gratis. Con esta página web puedes recibir mensajes por correo electrónico de las personas que buscan alojamiento en su área. Las ventajas de utilizar esta página web es que brinda seguridad y protección contra fraude. Spare Room está disponible para iPhone y Android.

Te puede interesar: Las mejores aplicaciones para comprar o vender una casa