4 cosas que puedes hacer con el Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN)

El ITIN es utilizado por extranjeros para pagar impustos al IRS.

Aunque, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) explica que: “los ITIN son para reportes tributarios solamente, y no pretenden servir ningún otro propósito”; algunos bancos y compañías ofrecen ciertos beneficios o servicios si tienes el ITIN. Es por esto, que aquí te explico 5 cosas que puedes hacer al tener ITIN en los Estados Unidos.

1. Llenar los impuestos

El propósito principal del ITIN es que los extranjeros puedan presentar una declaración de impuestos, si no pueden obtener el Números de Seguro Social. “IRS otorga los ITIN con el fin de ayudar a individuos cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos, y para proveer una manera eficaz de procesar y contabilizar declaraciones y pagos de los que no son elegibles para Números de Seguro Social”, indica la página del IRS. Al tener ITIN usted podrá llenar una planilla de contribución de ingreso, aplicar para exenciones tributarias y hasta podría recibir un reembolso.

2. Tarjeta de crédito y cuenta de ahorro

Algunos bancos ofrecen tarjetas de crédito y cuentas de ahorro a extranjeros que tienen ITIN. Según WalletHub, Capital One, Bank of America, CitiBank, U.S Bank y Wells Fargo ofrecen tarjetas de crédito y cuentas bancarias con ITIN. Algunos bancos requieren otro tipo de identificación como pasaporte o que otra persona con número de Seguro Social sea responsable de la línea de crédito, junto a usted.

Entre las tarjetas de crédito, que puede obtener con ITIN, se encuentra la Capital One Secured Mastercard. Esta tarjeta de crédito está diseñada para las personas que tienen un “mal crédito” y quieren reconstruirlo. La tarjeta no tiene cargos anuales y tiene un interés de 26.99% APR.

3. Comprar una casa

Si no tienes un número de Seguro Social puedes obtener un préstamo hipotecario, para comprar una casa, con el ITIN. La mayoría de las entidades financieras que ofrecen préstamos hipotecarios con ITIN, requieren que hayas llenado impuestos durante 2 años consecutivos, como mínimo.

Prime 1 Bancorp ofrece préstamos hipotecarios con ITIN, sin embargo, requieren un pago inicial más alto y pueden tener tasas más altas que el financiamiento convencional (con Seguro Social). Algunos de los requisitos para obtener el préstamo son: tener un historial laboral de 2 años en la misma compañía y haber llenado impuestos por dos años consecutivos con ITIN.

4. Licencia de conducir

Si usted tiene ITIN, podría obtener una licencia de conducir dependiendo del estado en donde resida. Algunos estados que requieren ITIN para obtener una licencia de conducir son: Colorado, Delaware, Nevada, Washington y Nuevo México. El estado de California no requiere ITIN para obtener una licencia, sin embargo, debe presentar documentos que prueben su residencia en el estado.

Por otro lado, al usted obtener un ITIN y licencia de conducir podrá adquirir un seguro para su auto.

El ITIN es un número tributario, que el IRS le otorga a los individuos que tienen que llenar los impuestos o presentar una declaración, pero no califican para un número de Seguro Social. Si usted desea obtener un ITIN necesita llenar el Formulario W-7SP, adjuntar una declaración federal válida y presentar documentos que prueben su identidad al IRS.

