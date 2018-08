4 estilos de botas económicas para que estés preparada cuando llegue el tiempo de frío

Prepárate con tiempo para que el clima no te tome por sorpresa...

Hay un popular dicho que dice “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. Y es precisamente eso lo que te puede pasar si no te preparas con tiempo para la época del frío. Si eres eres de las personas que deja todo para último momento puede ser que no encuentres lo que necesitas y a los mejores precios. Por esa razón quisimos facilitarte un listado de las mejores botas para el frío que puedes conseguir desde ya, para que no te tome por sorpresa el clima en tu ciudad y estés bien preparada.

1. Botas Maiden II Columbia:

Con más de 3,500 reviews en Amazon, estas botas se posicionan como las Top 1 más vendidas. Con ellas sentirás los pies firmes, livianos y listos para el peor invierno, con una construcción impermeable y suela de dientes a prueba de deslizamientos.

Los productos de la marca Columbia están diseñados con las mejores tecnologías y materiales de alta calidad, proporcionando productos innovadores que son funcionales pero elegantes al mismo tiempo. Viene en 4 colores a escoger.

2. Botas Refresh Wynne:

Estas botas son de material sintético, de estilo de combate con cordones botín al tobillo, y cuero artificial. En la parte de adentro tiene un material de tela para brindar más comodidad y calor al pie.

Si quieres unas botas de estilo más casual, este estilo es una gran opción. Viene en 3 colores a escoger, y están dentro de las Top 40 más vendidas en Amazon.

3. Botas DADAWEN Combat Boots:

Mantén los dedos de los pies calentitos y protegidos con estas botas “DADAWEN”, resistentes al agua, en imitación de cuero, con punta redonda y suela de goma resistente a la abrasión. Este estilo de botas se puede usar durante todo el año, ya que es cómoda en el interior, y con diseño casual de cordones.

Si tu estilo es más sofisticado y femenino puedes optar por estas de color rosa, pero también vienen en otros 4 colores a escoger. Están dentro de las Top 15 más vendidas en Amazon en su categoría.

Regresa a un estilo básico con estas botas de diseño simple y transpirable; con serigrafía impresa del logotipo icónico de la marca The North Face. Son duraderas, resistentes al agua, con eliminación de humedad.

El aislamiento PrimaLoft® ThermoBall ™ proporciona la calidez ligera del plumón con el excepcional aislamiento de materiales sintéticos en condiciones húmedas. Su guardabarros es sintético resistente a la abrasión. La plantilla acolchada OrthoLite® proporciona un gran confort y soporte bajo los pies. Y su entresuela moldeada por inyección y resistente a la abrasión, proporciona comodidad acolchada durante todo el día.

Estas botas son muy fáciles de poner y quitar ya que no tienen zipper ni cordones en su diseño. Son de estilo alto para quienes prefieren cobertura más arriba del tobillo. Vienen en 5 colores adicionales a escoger.