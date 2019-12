4 estilos de pantalones casuales capri para mujeres plus size

La prenda perfecta para un estilo casual y muy moderno.

Un prenda fundamental que no debe faltar en el guardarropas de toda mujer son un buen par de pantalones. Desde que fueron introducidos dentro de los atuendos femeninos han venido evolucionado y se han adoptado a las nuevas tendencias. En esta ocasión, te mostramos distintos estilos de pantalones capri de estilo casual diseñados especialmente para mujeres plus size, que te darán un look relajado y casual, perfecto para el fin de semana.

1. Capri con diseño stretch de jeans

Se trata de unos pantalones con pierna recta que poseen un diseño tipo vaqueros y están hechos de algodón elástico. Son una alternativa muy cómoda a los jeans tradicionales y pantalones cortos.

Su diseño cuenta con cinco bolsillos, un cierre de cremallera y un botón que le añaden un toque clásico. Su corte a por debajo de las rodillas los hacen muy cómodos de usar en cualquier época del año.

2. Pantalón de corte regular

Es un pantalón estilo capri con un diseño clásico que lo hace ideal para soportar el desgaste diario. Su tela es flexible y cómoda, además cuenta con trabillas a la altura de la cintura para que puedas combinarla con cualquier cinturón.

Muy fresco y práctico, ideal para usar con cualquiera de tus blusas o camisas de estilo casual. Es una prenda que se puede combinar fácilmente con cualquier conjunto de tu guardarropas para crear un look más informal y casual.

3. Cintura de corte holgado

Este es un pantalón elaborado con una mezcla de materiales que lo hacen una prenda cómoda y suave al tacto. Su diseño incluye un dobladillo en la bota y bolsillos planos a los laterales.

Una opción ideal y fresca que puedes usar para ir a trabajar, salir con amigas o simplemente para ir de compras. Puedes combinarlos fácilmente con cualquier par de zapatos, sandalias y tacones.

4. Capri moldeador tipo jean

Una pieza que combina la versatilidad y estilo de unos vaqueros con una prenda practica que puedes combinar con cualquier camisa, blusa, sweater o conjunto que uses a diario.

Es ideal para llevar con tacones, zapatillas, sandalias e incluso con botas altas para un look mucho más atrevido y sofisticado. Adicionalmente, este capri posee un diseño que moldea y se ajusta cómodamente a tu cintura.

