4 hermosos diseños de carteras con imagen de Frida Kahlo

Lleva todo el arte de esta mexicana en un accesorio chic y vanguardista.

Frida Kahlo es una artista mexicana de principios del siglo XX que desarrolló en su trabajo plástico todo su mundo interior a través de un estilo surrealista muy particular. Fue la protagonista de la mayoría de sus cuadros. Su historia se ha convertido en ícono de varias generaciones, mujeres de todas las latitudes la admiran no sólo por su obra si no también su personalidad. Su imagen ha sido reproducida en diversas prendas de vestir y accesorios, a continuación te presentamos 4 opciones de carteras para que lleves a Frida Kahlo donde vayas.

1. Frida Kahlo Cartoon collection

Mochila hecha con piel sintética con mango de metal, tiene cierre de cremallera ancho en ambos lados. Dentro de ella puedes encontrar un bolsillo interior con cremallera y dos bolsillos de pared.

Es un producto oficial Frida Kahlo, patentado en el año 2018. Es de color negro brillante y te presenta en el frente una hermosa ilustración de uno de las pinturas de Frida, titulada Autorretrato con Mono.

2. Frida Kahlo Bolso Satchel

El modelo de este bolso es original de la marca Frida Kahlo, posee asas largar y su cierre es push-clap para que tus pertenencias estén seguras.

Su hermoso diseño presenta una gran ilustración con un retrato de la pintora mexicana, con un delicado fondo de flores color marrón y detalles de color dorado. Esta bella cartera podrás lucirla en cualquier ocasión.

3. Jungle Collection Bolso de Mano

Bolso de la Jungle Collection de Frida Kahlo, elaborado con piel sintética de color rojo borgoña con cierre de cremallera superior y un bolsillo con cremallera en la parte posterior.

Posee un bolsillo interno con cremallera en la pared interior y dos bolsillos abiertos en los laterales donde puedes guardar tu teléfono móvil, llaves y todo lo que desees. Además, tiene cuatro patas de metal para la protección del fondo de tu cartera.

4. Set de cartera y billetera

Es una preciosa colección de carteras tamaño mediano de la Frida Kahlo Jungle Collection. Está elaborada con imitación de cuero, broche con cierre de besos y una cremallera en la parte superior.

La billetera también está elaborada con piel sintética y cierre magnético de dos botones. Tiene un bolsillo con cremallera en la parte posterior, tiene dos ventanas para tus ID y 6 ranuras para que cómodamente guardes tus tarjetas.

