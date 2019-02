4 ideas para ayudarte a ir al baño mejor y quitarte el estreñimiento

Estos son los pasos a seguir para que puedas ir al baño tranquilamente y son dolor...

La salud de tu sistema digestivo está relacionada a tu salud completa. Por lo tanto, ir al baño bien es importante para mantener tu salud en óptimas condiciones. A través de tu sistema digestivo, tu cuerpo se encarga de eliminar y desechar los elementos que no necesita y asimilar los que sí.

Si tu cuerpo no tiene la oportunidad de eliminar, las toxinas se acumulan reflejándose así en tu piel, sistema nervioso, estabilidad mental, salud digestiva general, asimilación de nutrientes, balance hormonal, sólo por mencionarte algunos ejemplos.

1. Existen unos súper músculos al final del colon llamados los músculos puborectales que trabajan como una cerradura:

Algo así como la presilla de una manguera – y que se encargan de aguantar el excremento hasta que sea su momento de salir. La posición “civilizada” de sentarnos en un inodoro no permite que esos músculos se relajen evitando entonces que todo salga libremente como se supone. Ésto va a obligarte a pujar y hacer fuerza para eliminar, lo que muchas veces trae consigo hemorroides y hernias entre otro montón de condiciones. ¿La solución? Eleva los pies de suelo y dáles soporte con un banquito lo suficientemente alto que te ayude a simular un “squat” o cuclilla en el inodoro. Inténtalo y verás lo fluído que es ir al baño. Elementos como el squattypotty pueden ayudarte a mantener todo moviéndose sin mucho estrés:

2. Ingiere grasa buenas:

Contrario a la creencia popular que nos enseñaron en los 90’s, la grasa es esencial para nuestro cuerpo. La grasa no sólo ayuda a mantener el cerebro saludable y a la manufactura de hormonas, sino que las membranas de nuestras células, esas que permiten el intercambio de nutrientes, están están compuestas de grasa. Añade grasas buenas a tu alimentación, con esto me refiero a las grasas que encuentras en el aceite de oliva, el aguacate, el coco, las nueces etc.

3. Hidrátate:

El agua mueve absolutamtnte todo incluyendo también lo que hay en tus intestinos. El instestino delgado es el oficial encargado de formar la caca y necesita agua para mezclar los residuos y desechos y permitir que todo salga libremente. Manténte hidratada con infusiones y sobre todo con AGUA.

Lleva una botella reusable contigo en todo momento y verás como no se te olvida tomar agua:

4. Lleva una alimentación saludable y llena de fibra:

Una alimentación rica en plantas va a ayudarte a obtener la fibra vegetal que necesitas para mantener los asuntos en el departamento de la caca moviéndose. Cuando hablo de fibra vegetal me refiero a consumir frutas y vegetales- sobre todo crucíferos cómo brécol, repollos, coles etc.- así como las remolachas y zanahorias, sólo por darte unos ejemplos. Los vegetales de hojas verdes como kale, collards, bokchoy, mostazas, arúgula también son altos en fibras. Comienza añadiendo al menos una taza de vegetales cocidos a tus comidas y poco a poco llévalo a 3 tazas. También consume frutas como snack durante el día.

Descubre la gran variedad de vegetales que tienes a tu alcance: