4 jabones hipoalergénicos que son suaves y no dejan la piel seca

Cuida la piel sin lastimarla.

Hay pieles muy sensibles a las fragancias y los sulfatos, estos pueden ser totalmente abrasivos y hacer que desbalancean la piel. Provocando diversos problemas en la piel. Esto puede ser tanto en el cuerpo como en el rostro. Las mejores opciones para pieles sensibles, es optar por jabones hipoalergénicos que son muy suaves, y no dejan la piel acartonada. Estás son unas excelentes opciones que puedes usar diariamente.

Esta es una barra de jabón hipoalergénica que se puede usar en niños y en toda la familia. Es libre de fragancias, parabenos, surfactantes, lanolina que puedan afectar la barrera cutánea. Es ideal para usarse en el cuerpo y para lavarse el rostro. Si eres de piel sensible o incluso piel grasa, podrá remover suciedad sin dejar la piel tirante. Hay una versión que es limpiador facial líquido, que también es una gran alternativa.

Este es un paquete de 6 jabones hipoalergénicos. También hay opciones con más o menos piezas. Una alternativa para lavar el rostro o tu cuerpo sin irritarlo.

Los jabones de Dove pueden contener mucha fragancia y esto puede afectar a la pieles sensibles, haciéndolas resecas, con inflamación e incluso puede provocar brotes. Esta barra de jabón hipoalergénica se destaca por no tener fragancia, ni ingredientes que suelen limpiar de más la piel, como ácido láurico o lauroil isetionato de sodio entre otros. Limpia sin dejar tirante la piel.

Este jabón hipoalergénico solo tiene 1/ 4 de humectación para que aporte esa suavidad, pero que cada vez que lo pases por tu piel no la dejará tirante. Se puede usar en el rostro y en en el cuerpo, evita sobre lavar la piel sensible, esto también la puede hacer susceptible a más brotes.

Aunque no es una opción especialmente para la piel sensible, es un jabón hipoalergénico enriquecido con ceramidas y ácido hialurónico. Es libre de fragancia, no tapa los poros ni deja la piel tirante y seca. Gracias a las ceramidas ayuda a cuidar tu barrera cutánea y con el ácido hialurónico hace que retenga humedad para que esté hidratada. Es un jabón hipoalergénico que ayudará a evitar brotes y que tu piel está nutrida.

Este es un paquete de 3, pero hay opciones de compra con menor piezas. El jabón de Cerave también lo puedes encontrar en versión líquida para que sea tu limpiador facial diario.

La manteca de karité es un ingrediente rico en nutrientes y en hidratantes que ayudan a las pieles sensibles. Este jabón hipoalergénico está hecho de aceite de coco con manteca de karité, que cuidan la barrera de la piel de manera natural y ayudan a limpiar y al mismo tiempo darle suavidad. Es un jabón muy gentil para usar en el rostro o en todo tu cuerpo. No tiene fragancia, el aroma que se percibe es por sus ingredientes naturales.

Puede usado en niños pequeños e incluso si tienes algunos brotes o incluso tienes inflamaciones. Es un jabón hipoalergénico hecho con ingredientes orgánicos, libres de sulfatos y parabenos.

También te puede interesar: ¿Cómo evitar granos, acné, y dermatitis, por el uso del tapabocas o mascarilla?