4 laxantes para adultos que ayudan a aliviar el estreñimiento

Laxantes para adultos para evitar la constipación.

Hay varios factores por los que se pueden presentar los problemas de estreñimiento. No te preocupes, hay solución y puede ser de manera rápida no necesitas esperar días para sentirte mejor. Te recomendamos 4 laxantes para adultos que ayudarán a aliviar el estreñimiento, el dolor y hasta el hinchazón. Recuerda que los laxantes no se debe de tomar más de una semana, si tienes un problema mayor, te recomendamos visitar a tu médico.

1. Senokot: laxante natural, paquete con 60 pastillas

Si estás buscando un laxante natural y que no sea tan abrasivo, este laxante es perfecto. Alivia las molestias del estreñimiento, hace que puedas ir al baño en la mañana sin problemas y no tengas inflamación o dolor. Lo que hace es que ablanda las heces. Se recomienda que al consumirse sea de noche, para que por la mañana notes resultados.

Contiene 60 pastillas, a pesar que son muchas te servirán por si tienes un problema parecido. Tiene 4.3 estrellas.

2. Dulcolax: un laxante cuando tienes estrés, falta de fibra, deshidratación

Es normal que con el estrés, el sedentarismo y hasta con los cambios hormonales tengas problemas para ir al baño, en ocasiones es necesario recurrir a un laxante. No todos funcionan de la misma manera, estas son pastillas que funcionan como un estimulante y alivia el dolor por no poder evacuar bien. Solo necesitas consumir 2 tabletas antes de dormir.

Si quieres darse a la niños pequeños, recuerda verificar la dosis con tu doctor. Estas pastillas funcionan cuando el estrés, falta de fibra, deshidratación, medicamentos o la edad, no te permiten ir al baño correctamente. Tiene 4 estrellas.

3. Dr. Schulze’s: laxante natural con jengibre, ajo y uva

Este laxante natural tiene ingredientes como raíz de uva, jengibre y ajo, que en conjunto ayudan a que puedas evacuar mejor, alivia problemas digestivos, evita que tengas gases e inflamación y ayuda a cuidar el colón y el hígado. Es una alternativa para que puedas ir al baño mejor, sin tanto dolor y de forma natural.

Muchos compradores han sentido cambios de inmediato, por lo que si tienes problemas de estreñimiento este laxante natural será de gran ayuda. Tiene más de 1000 ventas con 77% de satisfacción.

4. Dr. Tobias: un tratamiento de 14 días para el estreñimiento y limpiar tu cuerpo

Si estás teniendo problemas de estreñimiento muy constantemente tal vez necesites un tratamiento de más días. Este es un tratamiento para eliminar las toxinas, mejora la digestión, ayuda a que tus intestinos se estimulen y no tengas problemas para el baño, no tendrás gases ni hinchazón, además que te sentirás más ligero. Se recomienda hacer un tratamiento de 14 días para lograr ver una mejoraría.

Esta es una manera de desintoxicar tu cuerpo, pero ayudando a mejorar la digestión. Recuerda que solo se recomienda hacerlo por 14 días. Estas pastillas sirven para el estreñimiento tienen 4.3 estrellas.

