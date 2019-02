4 lentes de sol estilo vintage para hombres como los que usa Bad Bunny

View this post on Instagram

💘 problemas de un niño normal 💘 Quiero ser una super estrella tener todos los lujos, que se rieguen los rumores que fui parte de un embrujo, que el diablo me sedujo con prendas y con carros y con ponerme por encima de to estos charros Naa con el no hablo, yo no quiero ser el diablo De esto, tampoco dios soy original en lo que hago Solo soy un ser humano que dentro de su mortalidad, tiene la habilidad de matar cada vez que grabo. Soy inmune a comentarios y a la radiación Todavia no salgo en la radio ni en la television Mato sin la intencion, todo es sin querer, tengo el poder de capturarte con componer una canción Aunque estoy de vacaciones, ya no escribo mis canciones, tengo a dos cabrones arriba de mi haciendo esas funciones Yo les pago con la vida, ellos me dan toda su letra Ellos fueron los que escribieron esta canción completa. Son de otro planeta, con naves espaciales, lapiz especiales, problemas mentales, son experto creando historias artificiales, lo que ellos hace a mas nadie le sale. Por mi cuenta no pudiera, yo solo hago garabatos, palabreo tecato, mas unos cuantos beats baratos, me hicieron unos cuantos pero ya no quiero trabajar, porque me debo chavos cc y no tengo con que pagar. Pero ustedes no muchachos! dale quiero dos canciones! Una que vean que fumo yerba y otra hablando de millones, chavos con cojones, a mi sin cojones, los versos que siempre tiran son de colecciones Aunque parezca ficticio al final ese es su oficio, No quieran que un chef construya un edificio Son mis escritores, y escriben de lo que todos viven Cada cual ve lo que quiere son ustedes quien deciden Tener la imaginación, ser soñador de ocupación Crear tu propio mundo escuchando una canción Yo no salgo del mio, con los mios, pa ningún lao Que tal todo por allá? ☺️✌🏻Chao ————————————————————————— 17 / 12 / 2014 / 💀 ThAnKs @thefader 💛🙏🏻