4 limpiadores de lengua de tamaño compacto por menos de $30

La limpieza bucal no solo incluye a los dientes.

La lengua es uno de los órganos que compone nuestro cuerpo, es móvil y además tiene una gran cantidad de funciones, entre las cuales podemos señalar la hidratación de nuestra boca, la hidratación de los alimentos por medio de la salivación, percibir el sabor de las cosas, la deglución y finalmente, la capacidad del lenguaje. Asimismo, está considerado como uno de los músculos más fuertes de nuestro cuerpo.

Por otra parte, en esta zona de nuestra boca se acumulan una gran cantidad de bacterias, por tanto es sumamente importante mantener hábitos de higiene rigurosa, para que de esta manera puedan evitarse la aparición de problemas bucales así como también el mal aliento. En este sentido, debe limpiarse por lo menos una vez al día, y por lo general las personas lo hacen con un cepillo de dientes.

No está mal utilizar este instrumento, pero no es el indicado ya que la limpieza no es del todo efectiva, por esto es ideal utilizar un limpiador lingual especializado. En el mercado, existen un abanico de posibilidades en cuanto a limpiadores se refiere, aunque por lo general la mayoría de éstos están diseñados con dos mangos y un cabezal que sirve para realizar la limpieza de manera tanto completa como correcta.

Lo ideal es hacer esta limpieza en conjunto con el cepillado y sin ejercer mucha presión, solo debe realizarse un movimiento similar a un raspado y repetirlo varias veces, también utilizar abundante agua y de ser posible, acompañar con enjuague bucal para profundizar la limpieza. Para este fin, los limpiadores de lengua son unos dispositivos diseñados especialmente para la higiene bucal.

Su función principal es eliminar todas las bacterias que se alojan en la lengua, y del mismo modo retirar todos los residuos de alimentos, posibles hongos y células muertas que se encuentran en todo este músculo. Se hace importante señalar que todas estas bacterias que se acumulan en la lengua son los causantes de muchos de los problemas bucales como la halitosis, por ello es tan importante su eliminación y prevenir todas estas afecciones.

Aunque la limpieza pudiera realizarse con el mismo cepillo dental, los resultados de limpieza son los óptimos debido a que el cepillo está diseñado especialmente para limpiar superficies sólidas y fuertes como los dientes; por el contrario, la lengua se trata de un músculo cuya composición está dada por un tejido bastante esponjoso y el cepillo puede tender a maltratar.

Existen distintos tipos de limpiadores linguales, entre los cuales pueden encontrarse algunos ergonómicos que tiene la forma como la de la propia lengua. Se adapta mucho mejor a la anatomía de este músculo, para de esta manera, ser más eficiente para levantar y retirar toda la acumulación de residuos y bacterias en la lengua para una limpieza eficiente.

Finalmente puede encontrarse una gran variedad de limpiadores para la lengua, los cuales varían de acuerdo al diseño, la forma e incluso los materiales con los cuales han sido elaborados. Científicamente se ha comprobado que el uso de estos dispositivos de limpieza poseen un alto nivel de efectividad, el rango de precios también varía y puede encontrarse muchos económicos e igual de efectivos.

1. Rascador de Lengua

Es un limpiador fuerte, duradero y resistente a la flexión. Ha sido diseñado con un cabezal ancho y contorneado, con el cual cubre más área de superficie con cada raspado para una limpieza mucho más rápida y eficiente. Su forma curvada es especial para adaptarse a los contornos de la lengua, maximizando tanto la comodidad como la eficiencia.

Muy rápido y fácil de utilizar, es una opción ideal para mantener una gran higiene dental. Hace que tu lengua esté limpia e higiénica siempre. Puedes guardarlo con tu cepillo de dientes, hacer que tu aliento esté limpio y fresco con un hábito de limpieza práctico para seguir cada día. Esta fabulosa opción está disponible por tan solo $8.99.

2. Limpiador de Lengua de Acero Inoxidable

Se trata de un conjunto de herramientas para la limpieza de la lengua, que están elaborados con acero inoxidable de grado superior, no tóxico, con agarre de calibre más grueso pero suave para no lastimar la lengua durante su uso. Adicionalmente, su diseño posee una longitud óptima que no produce arcadas y puede usarse a diario con cada rutina de cepillado.

Incluso sus empuñaduras son de acero inoxidable talladas para evitar la acumulación de bacterias. Es sin duda la herramienta ideal para la eliminación de placa, mal aliento, restaurar la higiene bucal y disfrutar nuevamente del sabor completo de cada uno de los alimentos que consumes. Una opción práctica y cómoda, que no debe faltar en tus enseres y cuesta solo $9.99.

3. Raspador de Lengua con Funda de Viaje

Este limpiador lingual ayuda a mantener una lengua limpia cada día, de esta manera contribuye a una mejor higiene dental en general. Ayuda a eliminar la suciedad acumulada en la lengua y deja el aliento fresco. Está hecho de material ambiental de alta calidad, 100% libre de BPA, duradero, aprobado, seguro, saludable y libre de olor.

Vienen en un conjunto que incluye cuatro raspadores de lengua, con un práctico estuche de viaje y un manual de usuario para que puedas reemplazarlo fácilmente cuando sea el momento indicado. Su diseño ergonómico es muy fácil de usar tanto por adultos como por niños. Ideal para que lo utilices en la mañana y en la noche para disfrutar de un aliento fresco por solo $8.99.

4. Limpiador Lingual

Ha sido diseñado por un dentista especialmente para eliminar la causa de la mala respiración, debido a que gracias a investigaciones se ha demostrado que el 90% de los microbios que causan el mal aliento viven en la lengua y la única manera para eliminarlos efectivamente es de manera manual. Su diseño rompe la placa pegajosa y penetra en los rincones.

Alcanza eficazmente la parte posterior de tu lengua donde la mayoría de los microbios se esconden. Asimismo, su diseño ayuda a minimizar el reflejo de la mordaza que con el tiempo y el uso regular llega a desaparecer. Puedes limpiar y cepillar cómodamente cada centímetro de tu lengua, para que tu respiración esté completamente fresca y solo cuesta $9.18

