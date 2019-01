4 looks super atrevidos de Noelia que te quitarán el aire

No se puede negar que tiene un cuerpo de envidiar...

Si existe alguien que demuestre cuanto ama su cuerpo, sin duda esa es Noelia. Con solo entrar a su cuenta de instagram podrás notar la cantidad de fotos que tiene mostrándo su cuerpo y lo feliz que es haciéndolo.

Pero este no es tema nuevo. Desde muy joven Noelia se ha caracterizado por mostrar sus curvas al mundo; y a cada lugar que va, siempre lleva un look sexy y atrevido, que definitivamente le quitan el aire a cualquiera. Es por eso que aprovechando lo cerca que estamos del Día de San Valentín 2019, buscamos 4 de los atuendos más atrevidos que ha usado Noelia y te ofrecemos opciones para tú copiar su look; cuando salgas de fiesta a celebrar el día del amor y la amistad.

1. Jumpsuit de malla transparente:

Copia su look:

Jumpsuit de manga larga con vendaje de malla cruzado en el busto, atractivo y ajustado estilo Bodycon. Viene con cinturón como accesorio, y es de pantalón largo. En tamaños desde Small hasta 2XLarge.

2. Jumpsuit rojo:

Copia su look:

Jumpsuit Bodycon de cuello alto. Su material es de 65% algodón y 35% poliéster, con diseño de diamantes de imitación, sin mangas, de cuello alto, lentejuelas, malla, y detalles en el pantalón.

3. Corsé negro:

Copia su look:

Corsé de encaje gótico Bustier Faux Leather Bra. Con tirantes ajustables, sujetador de piel sintética con copa acolchada, con parte delantera y trasera de encaje floral, 3 filas de gancho y cierre de ojo en la parte posterior. Puedes combinarlo con cualquier estilo, tanto casual como elegante. En tamaños desded Small hasta 6XL.

4. Top transparente:

Copia su look:

Para copiar su look de transparencias utiliza estos tops ajustados al cuerpo. Vienen en una gran variedad de colores y tamaños a escoger.