4 mallas para puertas de As Seen on TV que evitan que entren los mosquitos y otros insectos voladores a tu casa

Una barrera para proteger tu casa de molestos insectos.

En cualquier época del año los mosquitos resultan ser muy molestos, bien sea que estemos descansando o haciendo cualquier otra actividad al aire libre; por eso debemos convertir las puertas que dan al exterior en un escudo para evitar que estos insectos invadan nuestro hogar. La solución a este problemas son las mallas para puertas de As Seen on TV, ideales para puedas protegerte a ti y a tu familia de esos molestos zumbidos y de las picaduras.

1. Puerta magnética ajustable

Esta pantalla fabricada con malla de fibra de vidrio tiene un tamaño de 39 por 83 pulgadas. Un modelo que se ajusta perfectamente al tamaño de la puerta. Está cosida con 26 puntos magnéticos fuertes que hacen que la pantalla se cierre mucho más rápido.

Tiene un sello de marco con pasadores de empuje que aseguran la puerta en su lugar, al mismo tiempo que hacen que sea fácil de instalar. Su diseño permite el flujo de aire natural, al mismo tiempo que mantiene a los insectos fuera de la casa.

2. Puerta de malla pesada

Esta puerta de pantalla magnética está elaborada con fibra de vidrio y viene con diseño único de cerrojo de velcro en la parte inferior y es a prueba de viento. Su tamaño total es de tamaño de 36 por 80 pulgadas.

Está construida con una malla pesada en color negro que es perfecta para expulsar insectos y permite que el aire y la luz solar entren a tu casa con total libertad. También te permite entrar y salir sin tener que utilizar las manos.

3. Pantalla con 12 tiras magnéticas

Esta pantalla magnética de fibra de vidrio es resistente a la corrosión, al calor y a las brizas fuertes. Viene con 12 tiras magnéticas que están cosidas a los bordes de la maya; cada tira está compuestas por 14 imanes. Este modelo es de fácil instalación y limpieza.

Es una puerta que mantiene los insectos fuera de tu casa, al mismo tiempo que deja pasar la luz del sol y la brisa. Funciona para puertas de tamaño estándar, puertas de cocina, francesas, de entrada principal, de patio y hasta la puerta del balcón.

4. Pantalla magnética con forro velcro

Es una pantalla fácil de instalar que se adapta a los tamaños de todas las puertas. Está diseñada con velcro cosido fuera y alrededor del marco. La pieza está construida con 26 imanes e incluyen tiras magnéticas que hacen que abra y cierre rápidamente.

Esta puerta de visualización, viene con un marco completo con material antioxidante y resistente. Además es completamente silenciosa y tiene una estructura plegable para que puedas almacenarla con facilidad y llevarla a donde la necesites.

