4 mascarillas de arcillas que limpian a profundidad y cierran los poros de la piel

Una limpieza profunda para pieles grasas y mixtas.

El aplicar mascarillas faciales es una manera de exfoliar, limpiar o de añadir nutrientes a tu piel. Las mascarillas de arcilla se componen por ingredientes que ayudan absorber los contaminantes, el exceso de sebo y grasa que puedan tapar los poros y producir comedones y acné. Al limpiar la piel previene la aparición de puntos negros y que se acumulen las células muertas.

Las mascarillas de arcilla son una excelente herramienta para usar como exfoliantes para pieles grasas y mixtas. Estas son unas mascarillas de arcillas que no dejarán la piel acartona ni seca.

Esta mascarilla de arcilla contiene arcilla de bentonita. Es ideal si tienes una producción de sebo excesiva, quieres darle un detox a tu piel y con esto podrás evitar que se tapen los poros y tengas puntos negros. Una gran ventaja es que tienes una piel sensible, esta mascarilla es dermatológica es mucho más suave, pues no tiene gránulos que puedan afectar o irritar tu piel. Además es libre de fragancia.

El uso de mascarillas de arcillas debes de ser moderado su uso, pues si la usas en exceso puede afectar la barrera cutánea. Retira con agua tibia, para que no tengas qué tallar o lastimar la piel.

Esta mascarilla de arcilla no solo tiene solo arcilla bentonita y caolín, sino también está enriquecida con vitamina A, B, C y E, además de tener colágeno. Ayudará a poder mejorar la textura de tu piel, darle antioxidantes y poder renovarla. Incluso contiene retinol, aunque es en bajas concentraciones ayudará a prevenir arrugas, acné y hará que tu piel se mantenga lisa y tenga mayor elasticidad.

Esta mascarilla de arcilla al tener retinol es necesario aplicarla siempre por las noches y aplicar bloqueador solar por las mañanas. Cuando uses esta mascarilla de arcilla ya no exfolies ni apliques un suero de retinol o de vitamina c.

Hay mascarillas de arcillas que pueden ser muy abrasivas incluso para pieles grasas y mixtas. Esta es una mascarilla de arcilla que ayudará a eliminar suciedad y sebo que pueda estar tapando tus poros. Si tienes unos pequeños granos de acné hormonales ayudará a secarlos sin irritar la piel. Además, contiene vitamina C y ácido hialurónico, para poder sellar la hidratación, y darle protección a tu piel de los radicales libres.

Déjala actuar por unos minutos, evita dejarla hasta que se seque totalmente, pues podría lastimar la piel al retirarla.

Esta mascarilla de arcilla es perfecta si vas a viajar o incluso si te da un poco de pereza. Pues es un tipo de barra que solo la debes de colocar suavemente en tu piel, ya no tienes que preparar alguna mezcla ni nada. Es ideal para que puedas controlar la secreción de sebo en la zona T y que tu nariz tenga unos poros más limpios y se minimicen, estarán libres de puntos negros.

Es ideal para pieles grasas y mixtas que buscan tener una piel limpia y un rostro libre de imperfecciones y puntos negros. Retira con agua tibia para que no quede toda roja o inflamada tu rostro después de la aplicación.

