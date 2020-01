4 mascarillas sin sulfato para cuidar y reparar el cabello teñido

Luce un cabello teñido sano.

Las mascarillas sin sulfatos no son abrasivas con el pelo y no destiñen el tinte. El sulfato es un ingrediente que tiende a resecar mucho el cabello, más el tinte, reseca y maltrata más aún tu cabello. Estas mascarillas para el cabello teñido ayudan a cuidar y conservar tu color por más tiempo llenando de nutrientes y vitaminas. Puede ser aplicada en cualquier tipo de cabello y necesario aplicar al menos una o dos veces por semanas.

1. Arvazallia: proteínas y ácidos grasos que reestructura tu cabello

Esta mascarilla sin sulfatos contiene ricos aceites grasos que infunden en tu cabello para repararlo a profundidad. Contiene aloe vera, proteína de trigo, aceite de macadamia y argán. Ayuda a que no se deslave tu tinte, pero si a proteger el cabello de los químicos y proteger de los ingredientes que eliminan la keratina natural de tu pelo. Gracias a sus proteínas previene la rotura, le da suavidad y rejuvenece el cabello.

Si tienes un cabello maltratado y muy seco, puedes usarlo como tratamiento nocturno para reparar el cabello. No apliques en el cuero cabelludo solo de medios a puntas y enjuaga.

2. Amplixin: estimula el crecimiento del cabello y lo llena de nutrientes

Esta mascarilla para el cabello maltratado es ideal si tu pelo no tiene movimiento, está seco y lo has teñido por varias ocasiones en un mismo año. Es una mascarilla sin sulfatos que contiene principalmente aceite de argan y coco para infundir sus nutrientes en tu cabello seco. Le da suavidad, brillo y lo ayuda a crecer el cabello, por tener saw palmetto y cafeína.

Evita que el cabello se rompa y con esto no tengas puntas abiertas y no se debilite. Aplica una o dos veces por semana, recuerda usar un shampoo sin sulfato para tener un tratamiento completo.

3. Pure Body Naturals: mejora el folículo capilar y mejora la producción celular

Si notas un pelo muy débil, encrespado y que se está cayendo más de lo normal, esta mascarilla sin sulfatos y llena de aceite de coco y manteca de karite será una gran herramienta. Se encarga de ser una mascarilla para el cabello dañado que mejora el folículo capilar, lo acondiciona, le da brillo y mejora sus estructura. Es libre de ingredientes abrasivos que pueden dañar o deslavar tu cabello teñido.

Es una mascarilla que mejora la producción celular para tener un cuero cabelludo y con esto obtener un cabello sano. Trata de lavar con agua tibia, para no maltratar más el cabello.

4 .Botanic Hearth: cuida el color y el cabello para que no se maltrate

Para los cabellos rubios y platinos esta es una mascarilla sin sulfatos que ayuda a cuidar el color de cabello y no sé vuelva amarillento. Cuida el color, pero también ayuda a revitalizar el cabello, darle nutrientes y movimiento a cualquier cabello maltratado. Contiene aceite de coco, aloe vera, colágeno, keratina, té verde y proteína de seda para reparar el cabello teñido.

Lo ideal es que lo apliques antes de ducharte por unos 45 minutos y después enjuagarlo. Esto ayudará a que penetre más en tu pelo y se recupere al 100.

