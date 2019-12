4 mascarillas y tratamientos que reparan el pelo maltratado y muy procesado

Para que tu cabello vuelva a tener vida y luzca sano.

Las mujeres siempre inventamos con colores, cortes, tratamientos y tantas cosas más, que con el uso y abuso hacen que nuestro cabello poco a poco se vaya deteriorando.

Sin duda es divertido, y nos hace sentir muy bien muchas veces hacernos cambios de imagen, tratando cosas diferentes y nuevas en cuanto a nuestro cuidado personal; pero lo cierto es que puede llegar a causarnos muchos malos ratos, que luego nos haga lamentarnos. Mira a continuación algunos de los productos que puedes usar para mejorar y devolverle la salud a tu cabello.

1. Mascarilla de Wella:

Esta es una mascarilla que brinda rápidos resultados. Es especialmente hecha para cabello teñido y lo que hace es que ayuda a que no se deslave el color. Nutre el pelo de los químicos del tinte y hace que tu pelo no se debilite. No importa que color tengas el pelo, pues cuida cualquier tonalidad.

Siempre la debes de aplicar después del shampoo y dejarla actuar por al menos unos 10 minutos y retir. Sentirás un pelo suave y más nutrido en pocos días.

2. Phyto – Ampolleta de Revitalizacion Botánica:

Esta fórmula avanzada es compatible con la microcirculación natural del cuero cabelludo para crear un entorno óptimo para el crecimiento de cabello nuevo. Phytocyane Revitalizing Treatment Serum está enriquecido con nutrientes esenciales: aminoácidos azucarados, vitaminas y proteínas.

Desde 1965, PHYTO es la historia de dos pasiones: el cabello y las plantas. Patrick Ales cree que las plantas son la forma más segura y efectiva de lograr un cabello saludable. La marca crea un cabello lleno, fuerte y con un cuerpo increíblemente hermoso.

3. Tratamiento Palmer’s de aceite de oliva:

Si quieres una protección, mayor humectación y nutrición una mascarilla de aceite de oliva ayudará a que tu cabello seco se recupere. Esta mascarilla para el cabello está hecha de aceite de oliva, extracto de salvia, keratina y proteína de soya que ayudan a fortalecer el cabello, hacerlo sedoso y manejable, y ayuda a sellar las puntas abiertas.

Las vitaminas del aceite de oliva ayudan a promover el crecimiento del cabello de manera natural. Si tienes un pelo graso y puntas secas, es importante que coloques muy poco producto en las puntas, de lo contrario podría hacer más grasoso tu cabello.

4. Tratamiento en aceite de keratina – L’anza:

Este tratamiento de keratina para el pelo es más para fortalecer, proteger, nutrir y darle suavidad. Es apto para cualquier tipo de cabello, no importa si es rizado o lacio, pues no alisa en su totalidad. Notarás en pocas semanas como restaura tu pelo. Es un aceite libre de siliconas, sulfatos y parabenos.

Debes aplicar poco producto y siempre de medios a puntas. Si tienes pelo graso aplica poco producto para no dejar una sensación pesada. Este aceite de keratina se debe de aplicar en pelo mojado, ayudará a que se seque más rápido.