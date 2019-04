4 memorias micro SD para guardar más fotos y videos en tu teléfono celular

Guarda todas tus selfies y videos en tu celular sin preocuparte por el almacenamiento.

Queremos tenerlo todo en nuestros dispositivos tecnológicos: fotos, videos, música, e-books, aplicaciones… Sin embargo, a veces la capacidad de almacenamiento de nuestro celular no es suficiente o no es tanta como lo desearíamos. Para que esto ya no sea un impedimento y puedas guardar cientos de fotos y videos en tu celular, aquí te dejamos 4 memorias micro SD de gran capacidad.

1. Memoria micro SD PNY Elite

Tarjeta de memoria con 128 GB de almacenamiento y tecnología U1. Tiene hasta 85 MB/s de velocidad de lectura y está clasificada como Clase 10, lo que garantiza una rápida transferencia de archivos.

Esta memoria es ideal para los últimos modelos de smartphones, tablets, cámaras y drones. Sus 128 GB de almacenamiento y su tecnología U1 la hacen una de las memorias más eficientes para almacenar videos en alta definición.

2. Memoria micro SD de 200Gb SanDisk

Tarjeta micro SD SanDisk Ultra. Tiene una capacidad de almacenamiento de 200GB y tecnología U1. Incluye adaptador.

Ideal para teléfonos inteligentes y tabletas con sistema Android. Apta para transferir velocidades de lectura de hasta 100MB/s. Es a prueba de golpes, cambios de temperatura, agua y rayos X.

3. Memoria micro SD Samsung

Tarjeta de memoria Samsung con capacidad de almacenamiento de 256GB, velocidad de lectura de 100MB/s (U3). Incluye adaptador.

Esta memoria posee un alto rendimiento para la grabación de vídeo UHD de 4K y para almacenar fotos, juegos y música en tu celular o smartphone. Es resistente al agua y a los golpes.

4. Memoria micro SD Silicon Power

Memoria SP Elite con capacidad de almacenamiento de 128 GB, compatible con equipos de sistema UHS-. Incluye adaptador SD.

No en vano es una de las más vendidas por Amazon. Esta memoria te permite almacenar aplicaciones de todo tipo, 850 minutos de videos, 16.000 canciones y hasta 24.000 fotos.

También te puede interesar: Los 5 mejores cargadores de celular de carga rápida para que nunca te quedes sin batería.