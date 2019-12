4 modelos de traductores de voz para comunicarte con cualquier persona en inglés

¡Traduce todo al instante!

¿Quieres entender el inglés y tener conversaciones fácilmente? Si aún no sabes inglés, no te preocupes, puedes encontrar distintos dispositivos en Amazon que te ayudarán a traducir al instante cualquier conversación. Con uno de estos 4 dispositivos compactos, podrás tener conversaciones de todo tipo y en varios idiomas, no sólo inglés.

1. Traductor de bolsillo CM

Con un diseño muy sencillo y un sólo botón, el traductor de voz de CM es un dispositivo que destaca por su facilidad de uso y diseño compacto, de unas dimensiones de 5.3 x 1.3 x 0.3 pulgadas y sólo 1.4 onzas de peso. Este dispositivo es compatible con 42 idiomas distintos y se conecta a una aplicación de celular en la que puedes ver la conversación en el instante. Su batería resiste hasta 24 horas de uso continuo, ideal para llevar contigo a todos lados. Además, cuenta con la inteligencia artificial de Microsoft para dar una traducción certera y rápida.

Se trata del traductor de voz más económico de la guía, con un precio menor a $150 en Amazon. Además, es el producto más vendido de esta lista y se encuentra muy bien valorado por los clientes. Mencionan que, aunque necesita de un teléfono con conexión a internet para funcionar, es un dispositivo muy sencillo de usar en el día a día, para comunicarte y aprender otro idioma. Destaca su fácil uso y configuración, y su gran compatibilidad.

2. Con pantalla: PockeTalk

Este traductor de voz de PockeTalk tiene unas dimensiones de 5.9 x 3.7 x 1.8 pulgadas, soporta 74 idiomas distintos y ofrece una velocidad de traducción de 0.6 segundos. Requiere de Internet para funcionar, por lo que incluye una tarjeta SIM con un plan de 2 años que funciona en 133 países distintos. En su frente, tiene una pantalla táctil en donde puedes ver la conversación en tiempo real, y dos botones para comenzar a grabar.

Con un descuento del 17%, este dispositivo de PockeTalk tiene un precio menor a $250 siendo el más costoso de la lista. Está disponible en negro, blanco y dorado, y los clientes en Amazon mencionan que es un modelo fácil de usar y muy compacto, perfecto para llevar en cualquier bolsillo. Como punto negativo, los clientes dicen que este traductor cuenta con una baja duración de la batería.

3. En auriculares: WT2

Con un diseño compacto que simula auriculares inalámbricos, este traductor de voz WT2 es sin dudas el más sencillo de usar. Requiere de una aplicación móvil e Internet para funcionar y soporta hasta 40 idiomas. Incluye 3 modos de traducción: simultáneo, en que el dispositivo traduce al mismo tiempo que al otra persona habla, touch mode, en donde debes tocar el auricular para que grabe y traduzca, y speaker mode, que utiliza el celular para grabar y el auricular para reproducir la traducción. Su batería dura hasta 5 horas con una sola carga y cuenta con 15 horas más en su funda.

El traductor de voz de WT2 destaca por su gran diseño, que puedes encontrar en Amazon por un precio menor a $230. Es uno de los dispositivos mejor valorados de la guía, con 4.5 estrellas. Aunque son un poco grandes, su función más destacada es poder utilizar un auricular cada uno y con el modo simultáneo, tener una conversación sin pausas. Los clientes mencionan que es un dispositivo fácil de usar, que brinda una rápida traducción y con una construcción de calidad.

4. Con pantalla y cámara: Buoth

Con el traductor de voz de Bouth podrás entender hasta 106 idiomas cuando tienes una conversación y también permite traducir textos, gracias a su cámara incorporada en 44 idiomas distintos. Incluye una pantalla táctil a color de 2.4”, botones para controlar el volumen y dos botones para comenzar la traducción. Tiene unas dimensiones de 12 x 5.5 x 1.5 centímetros y 175 gramos de peso, por lo que es ideal para llevar siempre contigo.

Este traductor de Bouth tiene un precio menor a $200, y es uno de los dispositivos más vendidos y mejor valorados de esta guía. Con una valoración de 4.4 estrellas en Amazon, los clientes destacan de este traductor su pequeño tamaño y fácil uso, perfecto para cualquier persona. Gracias a su pantalla y cámara, es un traductor ideal para mantener conversaciones, pero también traducir carteles, menús, libros y más.