4 opciones de planchas para alisar el pelo por menos de $25

Logra el look de salón por tí misma...

Las planchas son una excelente opción para poder lograr este look que a todas nos encanta lucir con cabello liso, suave y sedoso. A veces pueden ser muy costosas esas herramientas que necesitamos para lograrlo. ¡Pero no te preocupes más! Estas planchas de cabello te ofrecerán los mejores resultados por un precio inmejorable. No dejes pasar esta oportunidad y dale un vistazo a estas opciones.

1. Remington Pearl Pro Ceramic: Desde $23.99

Con bloqueo de control de temperatura integrado para evitar el sobrecalentamiento y asegurar una larga vida útil. Obtén resultados profesionales en tu hogar con la plancha plana de 1 “REMINGTON con tecnología de cerámica perlada. Sus placas de cerámica de 1 “están impregnadas de perlas reales, para un deslizamiento suave a través de tu cabello.

El calor iónico distribuído uniformemente reduce el frizz y el daño, dejando tu cabello suave como la seda. Esta plancha profesional de calidad profesional calienta hasta 450 ° F en tan solo 30 segundos y cuenta con pantalla y controles digitales fáciles de leer.

2. Plancha de cerámica Revlon: Desde $10

Revlon Hair Tools se dedica a ayudar a las mujeres a lograr un cabello hermoso. Revlon tiene las herramientas de peinado que desees. Esta línea Essentials te brinda lo esencial de todos los días.

Logra resultados rápidos y suaves con esta plancha plana fácil de usar, diseñada para crear las últimas tendencias de cabello en todo tipo de cabello. Las placas recubiertas de cerámica ayudan a proteger el cabello del exceso de peinado con una distribución uniforme del calor que penetra y peina desde adentro hacia afuera para obtener resultados suaves y brillantes. Las placas delgadas de 1 pulgada se acercan a las raíces para lograr una apariencia ultra recta y elegante. Con 400 ° F de alto calor para un estilo rápido y con empuñaduras de silicona, se siente cómoda y sin esfuerzo.

Mejora el control de tu estilo con esta plancha plana REMINGTON de 1 ¾ “. La tecnología antiestática que trae reduce la cantidad de partículas con carga negativa durante el diseño, lo que representa un 50% menos de electricidad estática. Las placas de cerámica con revestimiento de protección de titanio se calientan rápidamente hasta cree un deslizamiento suave.

La planchaes un 30% más larga que otras para un peinado más rápido y menos daño para el cabello. Los controles digitales con pantalla LCD que tiene te facilitan encontrar la temperatura que prefieras para tu tipo de cabello, con un rango de seis configuraciones de calor de 310 ° F a 410 ° F.

4. Plancha para el cabello Xtava Gloss Factor: Desde $20.00

Esta plancha presenta bordes de placa redondeados que pueden crear rizos, esculpir ondas o alisar con una sola herramienta. Sabemos que te encantan tus rizos, pero si buscas cambiar tu apariencia, la plancha para el cabello Xtava Gloss Factor Titanium Flat te puede ayudar a alisarlo.

Las placas redondeadas de 1 “ayudan a mantener su cabello en su lugar mientras que el titanio de calentamiento rápido entrega calor directamente al tallo del cabello, donde te dará los resultados más efectivos.