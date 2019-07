4 opciones de uniformes plus size para enfermeras

Con estos uniformes podrás estar cómoda todo el día.

Si eres enfermera, debes utilizar uniformes que te queden bien y te hagan sentir bien. Ya que para poder sobrevivir un turno de más de 8 horas, no solamente necesitarás una taza de café, sino un buen uniforme que te brinde comodidad y te permita realizar todas tus tareas eficientemente. Debido a esto, aquí te presento los mejores uniformes para enfermeras plus size que puedes comprar en Amazon.

Los uniformes Just Love los puedes comprar en talla: Large, Extra Large, X Large, 1X, 2X o 3X. Estos uniformes de Just Love están diseñados con un cordón y banda elástica para ajustarse cómodamente a la cadera. El uniforme es 55% algodón, 45% poliéster y las costuras que tiene están reforzada para mayor durabilidad. El uniforme tiene 5 bolsillos y viene en una amplia gama de colores. El costo de los uniformes Just Love es de $17.99.

Uno de los uniformes para enfermeras más vendidos son los Dagacci, ya que estos son muy resistentes y cómodos. El uniforme está hecho de algodón y poliéster. El pantalón tiene un cierre elástico y la camiseta tiene un cuello en U. En total el uniforme tiene 6 bolsillos y viene en varios colores. Puedes comprar los uniformes Dagacci en tamaño Large a 5X-Large, el precio de los uniforme puede variar de $17.99 a $23.49.

Si te gusta utilizar uniformes con estampados o diseños, pero estás buscando uno que sea resistente y cómodo puedes considerar los uniformes Cherokee. Estos uniformes son muy coloridos y vienen en varios diseños. El uniforme está confeccionado de 100% algodón y es de manga corta con cuello en V. Los uniformes Cherokee tienen una puntuación de 4.4 estrellas en Amazon y el 74% de los clientes le dan 5 estrellas. El uniforme tiene un precio que puede variar entre $12.67 a $25.99, dependiendo del estilo y diseño que escojas.

Los uniformes Dickies son muy populares por su comodidad y por ser muy resistentes. Los uniformes Dickies Stretch están confeccionados de 75% poliéster, 21% rayón y 4% licra. La camisa tiene un cuello en V y en la parte posterior tienen costuras de princesa para marcar la cintura. Además, tiene varios bolsillos y es resistente a las arrugas. Puedes comprar este uniforme en Large a 5XLarge, dependiendo del color y el tamaño el precio puede variar entre $17.39 a $30.67.

