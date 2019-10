4 piezas de ropa que puedes usar para ir bien vestida a una entrevista de trabajo sin gastar mucho dinero

La primera impresión siempre es la más importante.

Cada vez que vamos a una entrevista de trabajo, solemos pensar mucho en la ropa que debemos vestir para ese momento tan importante. La situación por si sola puede ser estresante, y si no te sientes cómoda y tranquila puede que eso afecte tu desempeño y tu primera impresión. Así que la clave es relajarte, sentirte segura, y usar alguna de las prendas que te mostramos aquí para que tengas éxito en tu nueva etapa laboral.

1. Blusa con cuello en V

Este lindo diseño ha sido elaborado con tela de poliéster que no es stretch. La blusa es de chifón con gasa y es súper suave al contacto con la piel. Tiene un cuello en forma de V con un lindo lazo de detalle en el centro y posee mangas largas.

La camisa es de estilo vintage, lo que la hace elegante y casual para poder llevarla con pantalones de vestir o unos jeans si es de tu preferencia y siempre se verá espectacular. Irás a esa entrevista luciendo como toda una profesional.

2. Pantalón de vestir con corte tobillero

Diseñado con material de poliéster, viscosa y elastano que lo hacen una pieza resistente y suave al mismo tiempo, es un pantalón de alta calidad. Son ajustados y llegan hasta los tobillos, lo que le dan un toque elegante y muy chic.

Puedes encontrar este pantalón en colores negro y gris para que lo combines con las camisas que desees y como complemento ideal puedes utilizar unos tacones de aguja fina para que estilicen la figura y des ese toque de elegancia y distinción, marcando la pauta donde vayas.

3. Zapatos de tacón grueso con gamuza

Unos clásicos zapatos que no pueden faltar en tu look para ir por ese trabajo que siempre has soñado, son estos de la casa Nine West Astoria.

Sin duda, este zapato tiene que ser parte de tu outfit para impactar y demostrar la profesional decidida y capacitada que eres. Vienen en tonalidades negro, gris, marrón y beige, colores muy elegantes para tu entrevista.

4. Bolso espacioso de piel sintética

Un elegante y sencillo bolso de mano que ha sido elaborado con material de piel sintética de alta calidad, con un forro fabricado en poliéster que es resistente y duradero.Tiene un asa superior para llevarlo en la mano y una correa que podrás desplegar en tus hombros.

Es una cartera muy hermosa y práctica al mismo tiempo, donde podrás guardar todas tus cosas personales e ir a una entrevista de trabajo viéndote muy elegante. Este bolso de mano puedes encontrarlo en varias tonalidades, desde la clásica negra hasta un verde oliva precioso, para que elijas el que más te guste.

