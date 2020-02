4 productos con colágeno para eliminar las arrugas de la cara

A medida que envejecemos, la piel comienza a desmejorar y es más complicado para el cuerpo producir y reponer el colágeno...

El colágeno es popular por su capacidad de mejorar y suavizar la superficie de la piel, mejorar el tono desigual de la piel y reducir la aparición de líneas de expresión, y arrugas. El colágeno forma parte de los tejidos de nuestra piel, y a medida que envejecemos, la piel comienza a desmejorar y es más complicado para el cuerpo producir y reponer el colágeno, lo que genera problemas en la piel, como arrugas, y flacidez. El sol y el fumar también son causantes del deterioro en tu piel.

Pasos a seguir en tu rutina diaria para mantener tu rostro luminoso:

EXFOLIAR: Utiliza un gel exfoliante para eliminar las impurezas.

Utiliza un gel exfoliante para eliminar las impurezas. LIMPIAR Y TONIFICAR: Desmaquilla siempre tu cara con una crema limpiadora y un tónico facial.

Desmaquilla siempre tu cara con una crema limpiadora y un tónico facial. HIDRATAR: Aplica a diario una crema hidratante con protección solar.

Aplica a diario una crema hidratante con protección solar. NUTRIR: Utiliza una crema regeneradora a diario antes de irte a dormir.

Una de las mayores preocupaciones de toda mujer es la aparición de líneas de expresión y manchas en la cara. Los tratamientos dermatológicos y cosméticos a base de colágeno son indispensables para combatir el proceso de la edad y retrasar sus efectos sobre la piel. Por eso, a continuación, te compartimos algunos productos que puedes utilizar que contienen colágeno.

1. Crema hidratante facial de colágeno St. Ives para pieles secas:

Humectante facial renovador de colágeno y elastina. Esta fórmula hidratante ayudará a capturar ese brillo fresco que todas amamos. Dale a tu piel un aumento diario de humedad con esta crema hidratante inspirada en los poderes del colágeno, la elastina y el aceite de semilla de cártamo.

Lo puedes usar en la mañana y noche para una piel suave y brillante. Nutre tu piel con la bondad de humectantes 100 por ciento naturales. Una relación menos conocida del girasol, el cártamo es una planta similar al cardo con flores rojas, amarillas y naranjas. Este humectante facial ayuda a renovar la piel para un brillo hermoso y saludable.

2. Suero de Retinol Yeouth:

Derivado de la vitamina A, este producto con Retinol es muy apreciado por sus excelentes beneficios contra el envejecimiento y los resultados que mejoran la juventud. El ácido hialurónico de origen natural en la piel, retiene muchas veces su peso en el agua, razón por la cual es ampliamente utilizado por sus propiedades de retención de humedad. A medida que envejecemos, se produce menos ácido hialurónico y la piel retiene menos humedad. Este compuesto rellenará e igualará las arrugas proporcionando una piel más suave debido a sus propiedades de retención de humedad.

La vitamina E que trae actúa como el escudo de tu piel contra los dañinos rayos UV. La vitamina E natural trabaja duro para igualar el tono de la piel y crear una barrera protectora para la piel. El Aloe Vera alivia la piel a través del tratamiento diario. Este ingrediente dinámico es rico en vitamina C, E y beta caroteno, lo que lo convierte muy efectivo para las características antienvejecimiento.

Es un poderoso antioxidante que previene los radicales libres y aumenta la producción de colágeno en tu piel. Con el uso constante de este producto, podrás ver mejoras dramáticas en manchas oscuras, líneas finas, tono de piel y textura. Además de aumentar la producción de colágeno, también destapa los poros, reduce las líneas finas y acelera el recambio celular de la piel para suavizar la piel e igualar la decoloración. Está entre los Top 25 más vendidos en Amazon.

Algunos tipos de colágeno para la piel son:

Sintético: Se procesa en laboratorios y se sintetiza a partir de productos químicos. Las propiedades y beneficios son diferentes a los del colágeno natural.

Se procesa en laboratorios y se sintetiza a partir de productos químicos. Las propiedades y beneficios son diferentes a los del colágeno natural. Marino: es natural y procede de fuentes como las escamas de pescado.

es natural y procede de fuentes como las escamas de pescado. Porcino: es natural y procede de articulaciones y cartílagos de cerdos y reses.

es natural y procede de articulaciones y cartílagos de cerdos y reses. Hidrolizado: sometido a la hidrólisis y diferentes procesos para miniaturizar moléculas. Puedes encontrarlo prensado en comprimidos o en polvo.

sometido a la hidrólisis y diferentes procesos para miniaturizar moléculas. Puedes encontrarlo prensado en comprimidos o en polvo. Liofilizado: su manipulación es a temperaturas bajo cero para su creación.

su manipulación es a temperaturas bajo cero para su creación. Soluble: Puedes llamarle también colágeno natural ya que tiene una manipulación mínima, justo la necesaria para poder extraerlo.

3. Péptidos de colágeno hidrolizado:

Fórmula premium con vitamina C y E, para el cuidado de la piel contra el envejecimiento, para crecimiento rápido del cabello, uñas, suplemento de soporte para las articulaciones. Tomar péptidos de colágeno es un componente esencial para mantener tu piel joven y fresca. Contiene vitamina C y vitamina E para amplificar estos beneficios para un cuidado óptimo de la piel contra el envejecimiento. Estos ingredientes combinados ayudan significativamente a hidratar y tensar tu piel. No importa tu edad, los beneficios del colágeno pueden funcionar para ti.

Regenerar y formar tejido nuevo es el beneficio clave de agregar colágeno a tu dieta. Cada ingrediente funciona perfectamente juntos para ayudarte a construir, mantener, y recuperar el colágeno de forma natural.

Este producto te proporciona 2 cremas antiarrugas con colágeno Rejuveness de Ponds, cada pote contiene 14.1 onzas de crema antiarrugas, refordaza con miel y manteca de karité para agregar una mayor nutrición a la piel.

Los ingredientes principales como colágeno, Alpha Hydroxy Acids y vitamina E trabajan en conjunto para eliminar suavemente las células de la piel sin brillo y suavizar las líneas finas, lo cual genera una mayor duración, generan mayor fijación y firmeza en la piel. Visiblemente reducen las arrugas en un periodo de 2 semanas con su contínuo uso. Disponible en Amazon por menos de $30.