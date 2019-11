4 productos conservar el color de tu cabello por más tiempo y cuidarlo en las épocas de invierno

Cuida el color y tu cabello en épocas de invierno.

Los cambios de temperatura no solo afectan nuestro sistema inmune, la piel sino también nuestro cabello. Es importante darle hidratación, protegerlo del frizz y por supuesto prolongar el color. No importa cual sea tu tipo de cabello, pues estos productos te servirán. Recuerda ser constante para que puedas ver resultados. Estos productos ayudará a que tu cabello no se sienta seco, con frizz y estática y si le proporcione brillo y movimiento.

Lavar el cabello diario y si lo tienes teñido, harás que el color se acabe más rápido e incluso maltrates más el cabello. El usar agua caliente hace que tengas daño en la fibra capilar, se quiebre el cabello y se rompa. De los 7 días de la semana, puedes lavarlo con shampoo 3 veces. El shampoo en seco, es una excelente herramienta para que puedas lavarlo y no sentirlo sucio, ni graso y prolongar el color.

No todos los shampoos en seco son aptos para cualquier tipo de cabello, pues este shampoo en seco es perfecto si tienes teñido el cabello de colores oscuros, pues no te dejará residuos. Después de aplicarlo cepilla tu pelo. También hay un shampoo en seco para colores claros.

Con el frío, viento y la nieve tu cabello se puede resecar y no tener suficiente hidratación. Este es un tratamiento para el cabello que se encarga de reparar el daño estructural, hidrata, cuida de los daños del tinte y revitaliza tu cabello. Es un tratamiento que sin duda debes de usar por lo menos una vez a la semana. Contiene vitaminas y minerales para poder revitalizar tu cabello.

Puedes dejarlo actuar toda la noche, para que tu pelo luzca increíble las siguientes semanas. Es apto para todo tipo de cabello. Si tienes un cabello muy dañado lo puedes usar 2 veces a la semana. Le dará brillo aún en esos días en el que sol se oculta.

Con el aire y el frío, puede que te de frizz y estática en el cabello, incluso el sol o productos de calor pueden dar más frizz o dejarte un pelo sin movimiento. Este spray tiene antioxidantes como aceite de marula para darle fuerza, prevenir el frizz y estática. Cuida el cabello teñido del daño ambiental. Al ponerlo es como si crearas una capa protectora en tu cabello, esto puede prolongar el color de tu pelo.

Aplícalo antes de peinar y espárcelo muy bien por todo tu cabello. Un spray antioxidante que cuida la estructura de tu cabello sin dañarlo.

Una mascarilla hidratante que prolonga el color, sirve para reparar y nutrir, pues los tintes debilitan el color del cabello. Esta mascarilla tiene semillas de orquídeas, albaricoques para prevenir que tengas frizz, y revitaliza el color de tu tinte. Además que le ayudará a dar brillo y fortalecer la fibra capilar.

Este paquete te servirá para unas 4 o 5 aplicaciones siempre se debe de usar solo de medios a puntas. En épocas de frío es necesario darle más hidratantes a tu pelo, pues el frío tiende resecar incluso a las pieles más secas ahora imagina lo mucho que puede resecar tu cabello. Aplica una mascarilla unas 3 veces a la semana.

