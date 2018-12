4 productos de As Seen on TV creados para el cuidado del cabello

Productos que te ayudarán a tener un cabello espectacular.

El cuidado del cabello es fundamental para lucir una apariencia saludable, brillante y llena de vida. Es muy importante utilizar los productos adecuados, que se adapten a nuestro tipo de cabello y que estén hechos con materiales de primera calidad. Pensando en la salud y belleza de tu cabello, As Seen On TV ha creado unos excelente productos especialmente pensados para su cuidado, que te presentamos a continuación:

1. Simply Straight: cepillo de cerámica anti frizz

El cepillo de cerámica es una forma sencilla y rápida para alisar tu cabello sin dañarlo ni quemarlo. Tendrás en pocos minutos un cabello completamente liso. Su base es de cerámica y puede calentarse hasta 450ºF.

Es una manera simple y práctica de tener un cabello liso y presentable, desde la comodidad de tu casa y con un acabado profesional. Es la herramienta ideal para que tu cabellera luzca brillante y fabulosa.

2. The Sleep Styler: rizadores de cabello nocturnos

Es el único sistema de peluquería sin manos y sin calor que existe en el mercado. Los rodillos patentados, son totalmente libres de calor y súper absorbentes. Estos rizan tu cabello mientras duermes, ahorrando mucho tiempo en la mañana.

Despierta fresca y con rizos elegantes, sin el estrés de pasar horas rizando y peinando tu cabello antes de salir. Simplemente los colocas sobre tu cabello y duermes tranquilamente, por la mañana despertarás con un peinado fabuloso.

3. Air Curler: Accesorio para secado de cabello

Es un práctico y cómodo accesorio que se adapta fácilmente a tu secador de cabello. Te permite secar tu cabellera al mismo tiempo que da forma a unos hermosos, suaves y delicados rizos en un solo paso y en la comodidad de tu hogar.

Solo debes fijar el accesorio en la punta de tu secador, luego tomas un mechón de tu cabello y lo colocas dentro del accesorio; en cuestión de minutos tendrás un buen secado y un hermoso rizado al mismo tiempo.

4. Toalla de Microfibra para el Cabello

Es un producto revolucionario que te permite realizar varias tareas, mientras tu cabello se seca. Su sistema único de bucle y torsión, hace que la toalla del cabello se mantenga en su lugar.

Este producto te permite vestirte, aplicarte maquillaje e incluso ver tu correo electrónico; mientras que la toalla se encarga de absorber toda la humedad. Está elaborada con microfibra, para garantizar una mejor absorción.

