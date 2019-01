4 productos para acabar con la estática de tu cabello

Luce un cabello sin momentos incomodos.

La estática se presenta más en cabellos delgados, sin importar si es lacio o chino. La humedad, cepillar con el cepillo incorrecto, usar mucho acondicionador o un shampoo con parabenos y hasta por secarlo con una toalla, son motivos para tener estática. Te recomendamos que siempre lo seques con una blusa de algodón, ya sea una que no uses. Esto reducirá la estática y utilizar estos 4 productos.

1. Plantonic: hidratar tu cabello con un shampoo con aceite de argán

El usar un shampoo altamente hidratante ayuda a que tu pelo no tenga esa estética que te hace sentir incómoda. Este shampoo lo limpia a profundidad sin ser abrasivo, da suavidad, lo hace más manejable y lo mejor es que repara las puntas abiertas. Este es un kit que tiene un acondicionador que también es un excelente hidratante para evitar la estática a toda costa.

Te recomendamos que no uses el acondicionador todos los días, pues al usar este shampoo no se te enreda el pelo y lo deja muy suave. Este producto tiene 76% de satisfacción.

2. Bangmeng: usar un cepillo que no sea hecho de plástico

Si te encanta peinar tu cabello con tu cepillo y después notas estática, puede ser porque el cepillo está hecho de plástico; esto aumenta la estática y más aún con el calor. Este cepillo está hecho de pelo de jabalí que previene la estática y te da brillo. Podrás cepillar y peinar sin importar que tipo de cabello tengas.

Este tipo de cepillo lo usa Martha Debayle, para alisar su cabello y peinar su cabello dándole volumen y brillo. Su precio es accesible y te durará por varios años.

3. Malin + Goetz: peina y moldea sin dejar una sensación grasa

Esta es una pomada que puede ser usada para mantener tu cabello donde tu quieras. Ayuda a crear volumen y textura, pero sin dejarlo pesado. Algunos mousse o ceras que usas para la estática pueden dejarte el cabello muy pesado o hasta con una sensación grasa en segundos. Esta producto es liviano, te dejará un acabado natural y duradero.

Esta es una marca de belleza de alta gama, su precio puede ser un poco alto, pero tu cabello lo agradecerá. Tiene 69% de satisfacción.

4. John Frieda: aplica una crema para sellar y prevenir la estática y frizz

Esta crema la puedes usar en tu cabello seco o incluso húmedo que ayudará a peinarte sin tanta complicación. Previene la estática y el frizz, puede ser usado por cualquier tipo de cabello sin importar que sea teñido. Aplica la crema y después peina con tu cepillo o plancha.

Si notas que por la tarde estarás en un lugar muy húmedo o el clima es lluvioso solo aplica un poco producto y listo. Un producto con 62% de satisfacción.

