4 productos para cuidar el color de tu tinte y proteger el cabello del cloro de la piscina

Disfruta del sol, la alberca o la playa sin dañar tu pelo.

Qué el sol o la alberca no sean un pretexto para no cambiar el tono de tu cabello, aunque puede sonar complicado hay productos que ayudan a cuidar el color, que no se deslave y lo protege del cloro y de los potentes rayos del sol. Así que disfruta de un lindo bronceado en tu piel y luce un cabello radiante nutrido y protegido.

1. Wella: un shampoo que cuida cualquier tono y le da vitaminas

Para cuidar el color del cabello teñido, es indispensable que uses un shampoo para cabello teñido, pero que tenga vitaminas para que tenga un daño severo a largo plazo. Este shampoo tiene vitamina E, cuida la keratina de tu cabello, lo deja suave y manejable. Lo más importante es que no deslava el color y lo cuida de los rayos del sol.

Puede ser usado por cualquier tipo de cabello. No importa si vas a teñir tu pelo o si ya la teñiste, pues este shampoo se adapta a cualquier cabello y cuida cualquier tono. Es un producto de 1 litro, por lo que te durará mucho.

2. One ‘n only: aceite de argán para cuidarlo del cloro de la alberca

El aceite de argán además de acabar con las puntas abiertas y la resequedad, ayuda a proteger la cutícula y crea una capa protectora para que cuando estés en la alberca y el cloro no dañe ni quiebre tu cabello. Lo recomendable es que lo apliques de medios a puntas y recojas tu pelo para que evites el contacto directo con el cloro de la alberca.

Puede ser usado por cualquier tipo de cabello y puede ser aplicado si lo tienes teñido o en cualquier condición. Lo puedes aplicar aunque no vayas a la alberca, pues le da nutrientes para evitar que tengas un pelo maltratado.

3. Paul Mitchell: cuídalo del sol y evita que se vaya el color de tu cabello

El sol puede acabar con el color de tu cabello muy rápido, este es un spray que cuida a tu pelo del sol intenso. Ayuda a dejarlo suave brillante, fija el color, y evita que se deslave tu pelo en diferentes tonalidades. No es necesario ir a la playa para obtener los rayos del sol, en la ciudad el sol puede ser igual de intenso. Se debe de aplicar en cabello húmedo y en cualquier tipo de pelo.

Si te expones continuamente a los rayos del sol y amas pintar tu pelo, este será tu gran aliado para que tener que retocar cada mes tu pelo. Tiene un contenido de 250ml.

4. NatureLab: una mascarilla con aceites antioxidantes que evita que dañen tu pelo

Después de exponerte al sol, estar en la alberca o de mucho aire en la playa, una mascarilla ayudará a reparar y cuidarlo de próximos daños. Esta mascarilla tiene células madre de bambú, keratina, aceites antioxidantes, té verde, aceite de argán y ciprés. Penetra en todo tu cabello para que no tengas daños severos.

Es un producto libre de sulfatos, parabenos, gluten y alguno otro químico. La puedes aplicar ya sea antes o después de que te expongas al sol, cloro o vayas a teñir tu pelo. Se puede usa hasta 3 veces a la semana. Un producto con 4.3 estrellas.