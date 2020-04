4 productos para evitar que se deslave tu tinte y te dure por más tiempo el color

Al estar en cuarentena y al tener que estar en casa puede que tu cabello comience a desvanecerse si tienes el cabello teñido. Buscamos productos que evitan que se desvanezca el tinte para que el color del cabello dure por mucho tiempo más, además lo hidratar para cuidar del daño ocasionado por los ingredientes del tinte.

1. Matrix: shampoo sin sulfatos que ayuda a mantener el color intacto hasta 21 lavadas

Cuando tiñes tu cabello hay que usar un shampoo para pelo teñido, esto es porque se encarga de poder proteger el color y evitar que se desvanezca. Evita shampoos libres de sulfatos pues esto hace que se deslave y reseque mucho. Este shampoo para cabello teñido tiene una textura cremosa que ayuda a combatir la decoloración en cada lavada.

Ayuda a que darle hidratación y brillo. Una desventaja para algunos usuarios es que tiene notas de vainilla, coco y algodón de azúcar, por lo que es muy dulce para muchas personas. Una recomendación es evitar lavado tan seguido por los menos cada 3 días.

2. Keracolor: un acondicionador que actúa como shampoo que captura el color para evitar deslavarse

Este acondicionador actúa como un shampoo limpiador, pero una gran ventaja es que ayuda a que conservar el color, le da brillo, lo hidratada y lo protege. Aunque esta marca se enfoca en colores de fantasía, podrá cuidar tu tinte, sin importar tu color. Este es un tratamiento para cabello teñido para que lo uses de una a dos veces por semana para que el color dure por más tiempo sin ser un producto abrasivo.

Para su aplicación lo debes de poner en todo el cabello, después dejar por unos 2 minutos y finalmente enjugar. Ya no necesitas usar más, ese día que lo apliques.

3. Biolage: mascarilla para poder hidratar con extracto de orquídea que retiene la humedad y evita el quiebre por químicos

El cuidar el cabello teñido es importante que siempre busques una mascarilla hidratante, esto es para que se pueda nutrir, retener humedad para prevenir el quiebre severo, además que pueda darle más flexibilidad. Esta mascarilla para cabello teñido también puede ayudarte a retener el color y a que no se reseque ni maltrate más. Es una mascarilla para aplicarse en la regadera.

Con muy poco producto puedes usar de medios a puntas, pero es importante que no satures tu cabello de producto.

4. Moroccanoil: mascarilla que da color en cada lavada para que no retoques tu tinte

Si tienes el cabello teñido puedes añadir un poco de color con una mascarilla con color, una ventaja es que no es permanente dependiendo el tiempo que lo uses será el color que te dará. Si tienes un cabello castaño, esta mascarilla con color para cabello teñido podrá darle color para que no se note desteñido.

Solo da color y es ideal para que no tenga que retocar el cabello el siguiente mes. Es ideal para que tener un tratamiento para el cabello teñido y no maltratarlo.

