4 productos que ayudan a cerrar los poros del rostro para mantener la piel sana y joven

Los poros abiertos son por genética, la edad y otros factores, que no tienen nada que ver con la limpieza facial. Al tener poros abiertos es probable que salgan puntos negros, pues la grasa y sebo sale a la superficie y se oxida, por eso el color negro. Los poros no se puedecerrar, pero sí se pueden minimizar y mejorar su apariencia. Estos 4 productos te ayudarán a tener una limpieza profunda sin ser abrasiva, nutre, hidrata para que la piel no tenga exceso de sebo, y pueda mejorar los poros abiertos.

1. CeraVe: usar un limpiador no abrasivo, que remueve la suciedad de todo tu rostro

Para cerrar los poros o bueno para mejorar su apariencia, es usar un limpiador que no sea abrasivo, pero que si quite toda la suciedad y maquillaje de tu rostro. Pues al no lavar propiamente el rostro, se puede quedar suciedad y con esto provocar puntos negros y acné. Este limpiador tiene ceramidas, ácido hialurónico y niacinamida. Al tener estos ingredientes controla la producción de sebo, limpia y no es abrasivo.

Es un jabón tipo espuma, con el cual solo necesitas un pump, para limpiar todo tu rostro. Puede ser aplicado en pieles mixtas, grasas y normales. Úsalo por la noche y mañana todos los días.

2. InstaNatural: un suero con niacinamida mejora la apariencia de los poros y es un antiedad

Si tienes arrugas y poros abiertos, no debes dejar por un lado los poros abiertos y solo usar producto antiedad. Este suero contiene niacinamida, que es una vitamina que sirve para poder controlar el sebo en la piel, elimina manchas rojas y oscuras. Este suero también es antiedad, pues ayuda a dar elasticidad. Si tienes arrugas o quieres prevenir este suero es perfecto, para atacar 2 problemas.

Lo puedes usar por la mañana y en la noche, contiene un porcentaje perfecto de niacinamida, por lo que podrás combinarlo o usar en tu rutina ácido salicílico o algún AHA.

3. PAULA’S CHOICE: exfoliación semanal con ácido salicílico para limpiar los puntos negros

La exfoliación debe de ser indispensable si tienes poros abiertos y puntos negros en la nariz, frente y mejillas. Este un exfoliante, por lo que se recomienda un uso espaciado, de una o dos veces a la semana. Lo que hace es que limpia los poros, para que los puntos negros, puedan salir, pues es suciedad oxidada en tu piel. Este es un tratamiento para poros abiertos, que debe de usar pieles mixtas y grasas.

Lo puedes aplicar con un algodón por las partes donde tengas puntos negros y poros abiertos. Si tienes partes resecas no lo apliques. Comienza con usarlo de una a dos veces a la semana, pues su uso excesivo puede resecar tu rostro.

4. Pure Biology: mascarilla desintoxicante para limpiar los poros y aclarar manchas

El usar una mascarilla ayudará a que se limpie tu rostro y le añades humectantes que desintoxican la piel. Esta mascarilla para cerrar poros contiene arcilla de bentonita, caolín, retinol, vitamina B, C y E. Esto ayudará a exfoliar y desintoxicar suavemente los poros, reduciendo la inflamación, aclara las manchas oscuras y las cicatrices del acné. La puedes aplicar de una a dos veces por semanas, o los días donde no uses la exfoliación.

Solo déjala de actuar de 10 a 15 minutos y enjuaga. Limpiar los poros ayuda a que se minimicen y que no se noten los puntos negros. Debes de ser constante con tu rutina de belleza, para realmente ver resultados. Después de uno o dos meses, notarás cambios.

