4 productos que te ayudarán a prolongar el color de tu cabello por más tiempo

Estos productos te ayudarán a no deslavar tu pelo.

Después de teñir tu pelo es inevitable que con el tiempo vaya perdiendo la tonalidad y tengas que volver hacer un retoque. En ocasiones se deslava porque no usas productos que se encarguen de cuidar realmente el color de tu cabello. Te recomendamos estos productos que cuidarán el color de tu pelo y lo hidratan. Recuerda que lo ideal es no lavarlo diario los primeros 10 días y siempre usa agua fría. Esto ayudará a prolongar el color de tu cabello.

1. John Frieda: protege tu color rubio, marrón, oscuro o rojizo

Ese shampoo se encarga de proteger el color de tu cabello, en particular este shampoo es para una tonalidad marrón y chocolate tiene aceite de onagra y de cacao para que el color se impregne en tu pelo. La marca John Frieda, tiene una gran gama de colores por si pintaste tu cabello rubio, negro o rojo. Diseñados para que cuiden esa tonalidad radiante.

Asimismo gracias a los aceites que tiene lo cuida de los daños del tinte. Puedes usar este shampoo si tienes luces de otro color, es totalmente seguro. Esta marca tiene un tratamiento completo para aplicar en la ducha y tu color se proteja aún más.

2. ColorProof: desenreda y evita que se rompa el pelo

Este acondicionador tiene Baobab, es un fruto que se encargará de reparar, proteger, suavizar tu cabello. Ayuda mucho a que tu pelo no pierda el color que tienes, protegiendo las puntas y parte de tu cabello para que no se deshidrate o rompa. Si tu pelo es delgado, lo recomendable es que lo alternes y no uses todos los días acondicionador, pues lo puede hacer más delgado.

Tu pelo no se enredara, estará suave y es un acondicionador que no quitará el color de tu cabello. A pesar de sus pocas compras tiene 4.1 estrellas, vale la pena probarlo, pues es un acondicionador que usan mucho en salones de belleza.

3. Arvazallia: dale humectación después de pintar tu cabellera

No hay nada mejor que una mascarilla para darle nutrientes y humectación a tu pelo después de teñirlo.Tiene una infusión de aceite de argán y macadamia, proteína de trigo hidrolizada, aloe vera que se encargan de darle brillo, suavidad, equilibrar la humedad en pelo y lo mejor es que cuida el color del pelo sin dañarlo o deslavarlo.

No contiene sulfatos y parabenos, por lo que no reseca tu pelo. Puede ser usado si usaste un tratamiento de keratina o cualquier otro tratamiento. Es una mascarilla que tiene 80% de satisfacción.

4. Joico K-PAK Color Therapy Luster Lock: spray que cuida la tonalidad del pelo y repara puntas abiertas

¿Sabías que usar spray, puede eliminar la tonalidad de tu cabello? Este spray funciona para proteger tu cabello, hacerlo más fuerte y le da mayor elasticidad, previene el frizz y cuida el color de tu cabello. Se puede usar todos los días, se debe de aplicar en cabello húmedo y listo, peina como de costumbre. Incluye un peine para que puedas arreglar tu fleco o peinar de lado tu cabello.

Este spray también sirve para cuidar tu pelo de los daños de pintarlo constantemente. un spray con excelente reseñas y con 4.5 estrellas.

