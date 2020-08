4 productos que te mantienen segura cuando tienes menstruación abundante

Mantente segura y libre.

Con menstruaciones abundantes puedes sentirte limitada e incluso muy incómoda. Hay productos que pueden hacerte sentir más segura y sin miedo a que manches tu ropa. Estos son 4 productos que pueden hacer menstruaciones abundantes más seguras. En esos días de período menstrual aliméntate con hierro y vitamina C, pues ayudará a reducir los sangrados y a que provoque una deficiencia. Un cojín eléctrico o un pad con agua caliente podrá darte alivio y será un relajante muscular.

Ya sea que en las noches te sientas más cómoda usando toallas femeninas, no todas son de máxima absorción y lo suficientemente largas. Estas toallas femeninas son 2 veces más grande de la parte de atrás que las toallas comerciales. Además que es libre de pesticidas, fragancia y cloro que pueden afectar el pH de tu zona íntima.

Estas toallas femeninas son delgadas, pero son más cómodas y verás que no sufrirás de escurrimiento. Estas son 3 paquete de 20 toallas femeninas cada uno.

Estos calzones absorben y evitan escurrimientos, esto de ayudará a que puedas caminar, correr, hacer ejercicio o incluso ir al trabajo sin miedo a mancharte. Absorbe como 2 tampones, por lo que puedes colocar tu copa menstrual, tampón o tu toalla y este calzón calzones absorbentes para menstruación. De igual podrás dormir toda la noche sin miedo a manchar las sábanas y levantarte a mitad de noche para cambiarte.

Este calzones absorbentes para menstruación está hecho de spandex y de bambú. Hay diferentes cortes desde los bikini o high waist en diferentes tallas.

Las copas menstruales también funcionan para menstruaciones abundantes. Ayudará a que estés más segura y hasta olvidarás que tienes el periodo. Las copas menstruales no se quedan atoradas, pues se coloca en las paredes vaginales, las cuales no son una bolsa sin fondo. Puedes pujar para que se pueda mover y sea más fácil sacarla. La copa menstrual tamaño 2 es para mujeres que ya han tenido hijos o que tienen un periodo abundante. Para colocarse relájate y puedes usar un lubricante vaginal para que la inserción sea más fácil.

La puedes cambiar cada 12 horas, pero para menstruales abundantes lo puedes cambiar cada 3 horas. Si te sientas más segura para evitar escurrimientos puedes colocar una toalla femenina delgada o un calzón absorbente.

Hay suplementos que pueden hacer las menstruaciones más ligeras. Este suplemento contiene bioflavonoides y vitamina C como los principales ingredientes. Se ha comprobado que el consumo alto de vitamina C puede reducir las menstruaciones abundantes, pues imitan las hormonas femeninas fortaleciendo con fitoestrógenos. Los bioflavonoides con antioxidantes y que tienen alto contenido cítrico. Al juntar bioflavonoides con vitamina C será más efectivo.

Lo recomendable es consumir este suplemento unas semanas antes de tu periodo. No excedas la dosis y recuerda que si tienes otros problemas, lo consultes con tu médico.

También te puede interesar: 3 productos para pintar las cejas y que las hacen ver más tupidas por 30 días