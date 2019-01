4 rastreadores electrónicos de objetos de valor para que nunca vuelvas a perderlos

La mejor forma de saber donde está cada cosa.

¿Estás cansado de no poder encontrar tus objetos más preciados en el momento en que los necesitas? Nuestro ritmo de vida actual ha causado que muchas veces dejemos nuestras pertenencias en un espacio de nuestra casa u oficina, que luego no seamos capaces de recodar con exactitud. Para que esto no te suceda nunca más, te mostramos algunos de los rastreadores disponibles para ti en Amazon.

1. Tile Mate con batería reemplazable

El dispositivo te permite encontrar tus artículos perdidos usando tu teléfono. Cuando el Tile está dentro del rango de los 150 pies, se reproduce una melodía vía Bluetooth, está se hará más fuerte hasta que encuentres lo que estás buscando.

Si pierdes tu teléfono, puedes presionar tu Tile dos veces y este hará que empiece a sonar, esto funciona incluso con el celular en modo silencio. El dispositivo incluye una función de segundo plano, esta te ayuda recordar el último lugar y la hora donde hallaste tu preciada pertenencia.

2. Localizador de Llaves Cube Pro Key

Posee 2 veces más volumen que otros dispositivos similares. El CUBE funciona con una batería que puedes cambiar con facilidad; este te permite encontrar cualquier cosa que hayas perdido, gracias a la comunidad Cube que lo localiza por ti.

Con este rastreador todo es tan fácil como etiquetar, presionar el ping y encontrar. Es una forma fresca e innovadora de realizar un seguimiento constante a tus pertenencias más importantes.

3. Localizador Remoto con Bluetooth

Es pequeño, delgado y perfectamente portátil; se trata de un dispositivo de 2.0 pulgadas de largo, perfecto para proteger tus bienes más preciados. Es un prendedor que puedes colocar en las mochilas de tus hijos o en el collar de tus mascotas.

Hablamos de un rastreador diseñado para hacer seguimientos a tus objetos de forma fácil y cómoda; todo por medio de tu teléfono inteligente y lo último en tecnología Bluetooth.

4. Localizador Njoiii con alarma

Incluye una aplicación inteligente que guarda un registro de la última posición conocida, así te ayuda a encontrar tus pertenencias de forma rápida y más fácil que nunca. Su batería es de larga duración.

El botón del localizador funciona también como control remoto para la cámara de tu teléfono, con esto podrás tomar más fácilmente las fotografías y selfies que desees. Incluye una guía de navegación donde ilustra todas las funciones del dispositivo.

