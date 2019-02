4 razones para incorporar la linaza molida en tu alimentación

En polvo o en cápsulas es un suplemento que necesitas sin importar tu edad.

La linaza es una semilla que te da la fibra que necesitas diariamente. Tiene omegas, ácidos grasos y vitaminas que ayudan a tu sistema digestivo, mejorar metabolismo y a cuidar tu corazón. Hay varias maneras para que la puedas consumir: batidos, jugos, platillos y hasta algunos postre. Te damos 4 razones para que comiences a consumir linaza molida.

La principal razón es que la linaza molida es capaz de poder regular el colesterol en tu cuerpo. Esto es porque evita que se forme grasa en la sangre. Asimismo cuida tu corazón al tener ácidos grasos y omega 3. Para incorporar en tu alimentación lo puedes mezclar con algún smoothie o hacer una agua para beber durante el día.

Este empaque de 30 onzas te durará al menos un mes. Es un producto orgánico que se recomienda después de abrirlo colocarlo en el refrigerador para guardar su frescura.

La linaza molida protege tu sistema inmune para que no te enfermes seguido y tus defensas estén fuertes sin importar que época del año sea. Al tener omega 3, 6 y 9 ayuda a tu cerebro, mejora la memoria y el estado de ánimo. Contiene vitamina B, E y C, que ayudan a que tu piel no envejezca tan rápido.

Estás son unas cápsulas, si no tienes tiempo de hacer un batido, smoothie o preparar la linaza en tu rutina matutina. Las cápsulas son de gran tamaño, ten precaución al tomarla.

La linaza ayuda mucho a que tu sistema digestivo trabaje correctamente, acelerando y previniendo que padezcas de estreñimiento o inflamación intestinal. Al mejorar la digestión notarás como la gastritis y colitis pueden mejorar. Lo ideal es consumirla una vez al día, es importante que no excedas el consumo de fibra.

Este producto está hecho en los Estados Unidos y no necesita refrigeración, te recomendamos que esté en un lugar sin humedad y siempre muy bien cerrado.

Al ayudar a que tu sistema digestivo trabaje mucho mejor, la linaza molida también se encarga de acelerar tu metabolismo y procesar mucho mejor los alimentos que consumes. Al consumir o tomar una cápsula por las mañanas, te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo y podrás controlar el apetito durante el día. Es ideal si estás en alguna dieta.

Al consumir linaza molida iras regularmente al baño, es importante que tomes líquidos para que estés super hidratado. Ayudará a que tu pelo crezca porque nutre tus folículos pilosos para estimular el crecimiento del cabello.

