4 shampoo con henna para tapar las canas

Henna para tapar las canas sin ser abrasivo.

La henna es un ingrediente natural que da color al cabello sin maltratarlo. Hay shampoos con henna que sirven para darle un color diferente a tu cabello, darle unos highlight y sirven para tapar las canas. SI no quieres teñir tu cabello o quieres pintar tu cabello con un ingrediente no abrasivo, esta es una excelente idea. Conoce estos shampoos con henna, no son tintes, sino que le pueden dar un color semipermanente.

Este shampoo con henna puede avivar el color de tu cabello, tiene extractos de henna con girasol para no ser abrasivos y darle brillo y suavidad. Es ideal para cualquier tipo de cabello, si ya tienes teñido tu cabello si puede cambiar tu tono ligeramente. Se recomienda el uso de este shampoo con henna para cabellos con tonalidades chocolate, cobrizos y castaños.

En algunas ocasiones puedes ver cambios en tu cabello hasta la segunda aplicación. Recuerda que no es un tinte, solo da un color de manera semipermanente.

Un shampoo con henna ideal para cabello cualquier tipo de color. Lo que hace con las canas es que lo hace lucir como un destello de color. Este es un shampoo y acondicionador con extracto de color, es incoloro por lo que ayudará a resaltar los tonos naturales de tu cabello. Puede ser usado incluso si tienes teñido el cabello químicamente.

Ayudará a tapar las canas a darles un reflejo de otro color. Puede ser usado por hombres y mujeres. Una de las ventajas es el shampoo con henna no es abrasivo.

Este shampoo con henna es ideal si apenas estas notando o tienes canas por diferentes lugares, le da un toque de color a esos cabellos negros y castaños oscuros. Le dará brillo pues tiene aceite de girasol y extracto de henna. No contiene sulfatos, parabenos ni sodio, por lo que no seca ni daña el pelo. También tiene aloe vera para esos cuero cabelludos sensibles.

Cuando lo apliques deja por unos minutos y después enjuaga. El uso continúo ayuda a que el pigmento dure por más tiempo.

Si lo que quieres es tener el mismo tono, pero tapar las canas este shampoo con henna es el ideal para ti. Lo que hace es que añade una capa reflejante en tu pelo, es como darle un highlight a ciertos mechones de tu cabello. Además lo deja muy suave gracias a su aceite de aguacate, glicerina y manteca de karité. Si quieres añadir más color síguelo usando, pues es un color semi permanente que con las lavadas se irá el color.

Hay otros colores, por si quieres experimentar con tu color de cabello. Un shampoo con henna es una excelente alternativa para tapar las canas.

