4 shampoos para cabello graso y que sufren de caída

Un shampoo para evitar la caída del cabello.

El cabello graso puede suceder muchas veces por sobre lavarlo, estrés, problemas hormonales e incluso productos que no son adecuados para tu cabello. Al sobre lavar y usar los productos incorrectos, puedes eliminar los aceites naturales de tu cuero cabelludo, los folículos pilosos están secos y pueden hacer que el cabello se debilite se caiga o su crecimiento sea muy lento. Esto shampoo son para cabello graso y caída, que mejorarán la condición de tu cabello.

Uno de los mejores ingredientes para el cuidado del cabello graso es la sábila. Controla la inflamación, hidrata, elimina bacterias, puede reducir la caspa y no elimina los aceites naturales. Este shampoo para cabello graso y caída, lo que hace la sábila es que ayuda a mejorar la condición del cuero cabelludo, para prevenir rotura, estimula la circulación sanguínea y controla la producción de sebo.

Si tienes el cabello graso, evita lavarlo todos los días y mucho menos con un shampoo abrasivo. Solo provocarás más sebo y que los glándulas sebáceas de los folículos estén en un desequilibrio.

El vinagre de manzana no es abrasivo, siempre y cuando lo uses de la manera correcta. El shampoo de vinagre de manzana ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo, para que deje de ser tan graso. Es un shampoo para cabello graso y caída que lo desintoxica sin llegar a ser abrasivo y lo fortalece para que no tengas caída. Podrá eliminar suciedad, sebo y residuos.

Es libre de sulfatos y parabenos, por lo que no reseca el pelo. Evita tocar el cabello durante el día, y cepíllalo por la noche o la mañana, para repartir ese aceite natural en toda tu melena.

Un cabello graso puede experimentar que los folículos pilosos están tapados y que con esto el crecimiento sea lento y sea débil. La cafeína puede estimular el crecimiento, mejora la circulación y ayuda a que los folículos pilosos este fortalecidos y pueda incentivar a un mejor crecimiento. El estado de cuero cabelludo estará sin inflamación y sin comezón.

Cuando laves el cabello hazlo con agua tibia, pues el agua caliente hace que el sebo incremente su producción y hace más graso tu pelo sin darte cuenta.

Este shampoo graso para la caída contiene aceites naturales, que ayudarán a balancear la producción de sebo, pues la atrae para que cuando enjuagues tu cabello los poros esten limpios. Asimismo evita que se pueda desarrollar un hongo o infección en tu cuero cabelludo. El aceite de jojoba y de semilla de uva ayudan a que crezca el cabello de manera más fuerte y resistente.

Opta por lavar cada segundo o tercer día el cabello, y modera el uso de mascarilla capilares. En algunas ocasiones puede hacer el cabello más pesado.

