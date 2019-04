4 shampoos para cuidar el cabello teñido y darle brillo

Ten un pelo teñido sano.

El cabello teñido necesita de cuidados especiales, esto con el fin de que absorba nutrientes esenciales, no se maltrate después de la aplicación de color, tenga brillo y que no se deslave enseguida. Un shampoo puede ayudar a cuidar tu cabello teñido dando protección especial y haciendo que no se maltrate y mantengas tu color radiante.

1. Color Wow: nutre, limpia y cuida el color de tu cabello

Este shampoo para el cabello teñido tiene keratina y seda hidrolizada que se encarga de fortalecer, dar brillo y cuida tu color mientras limpia a profundidad tu pelo. Es un producto para el cabello teñido que no tiene sulfatos, ni siliconas o algún otro ingrediente que pueda resecar tu pelo. Este shampoo no tapa los folículos pilosos, sino que ayuda a limpiarlos.

Este shampoo lo puedes usar en todo momento y no importa si te vas a teñir o ya tienes teñido el cabello. Siempre opta por un producto que cuide el color de tu pelo y lo nutra, esto hace que sea más resiste a los daños.

2. Biolage: crea una protección para producto de calor, radicales libres y equilibra la humedad

Un shampoo para pelo teñido que mantenga vivo el color de tu cabello, mientras lo cuida de los productos de calor y de los radicales libres es este shampoo. Pues se encarga de equilibrar la humedad, cuida el color de tu cabello y le da brillo. Es uno de los shampoos más populares para el cuidado del cabello teñido. Si te encanta experimentar con tu pelo, es una excelente inversión.

Tiene una presentación suficiente para usarse al menos 3 meses. Si quieres mayor protección puedes optar por el uso de una mascarilla o un acondicionador para aumentar la potencia y tu cabello tenga un brillo espectacular.

3. Thermafuse: sella las cutículas para no crear más daño y equilibra el pH

Cualquier tonalidad de pelo es difícil de cuidar, pero este shampoo para cabello teñido se encarga de cuidar el cabello rojizo, cobrizos y tonalidades chocolate. Es un limpiador muy suave que cuida el pH de tu cuero cabelludo, equilibra la humedad, sella las cutículas para no crear más daño y le da cuidado necesario al color de cabello. Asimismo ayuda a cuidarlo de los rayos UV.

Si teñiste tu pelo de color café, rojizo o alguna tonalidad parecida, es ideal es shampoo y acondicionador, son perfectos para cuidar el cabello teñido. No importa si tu pelo es grueso, fino, chino, rizado o lacio, pues cuida la textura.

4. REDKEN: prolonga el color de tu pelo y le da brillo

Es importante que si tienes cabello teñido, no uses un shampoo con parabenos ni sulfatos, pues hace que tu pelo se seque y el color se deslave en muy poco tiempo. Este shampoo ayuda a prolongar el tiempo de vida del color y agrega nutrientes en cada lavada. Tiene un alto nivel de amino iones que sellan el color, hacen que tu pelo tenga brillo natural y no se vea seco o maltratado.

Es una botella de 1 litro, por lo que te durará por muchos meses, sin duda vale la pena la inversión si eres de las mujeres que tiñe el pelo constantemente, pero quieres un tratamiento para el cabello que no maltrate el pelo.

