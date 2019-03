4 suplementos de jalea real para mejorar tu salud y subirte las defensas

Sube tus defensas y previene arrugas con la jalea real.

La jalea real es un suplemento para aumentar las defensas, tener más energía, es un gran antioxidante por lo que retrasa los signos de envejecimiento y puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. La jalea real puede ser consumirla por la mañana o como endulzante también las cápsulas son una alternativa sino te gusta los sabores dulces.

1. Stakich: ayuda al desequilibrio hormonal y regenera la piel

Los beneficios de la jalea real es que aumenta los niveles de energía, ayuda a que no contraigas alergias, ayuda a regenerar la piel, retrasar los signos de envejecimiento y combatir el desequilibrio hormonal. Su sabor es muy rico y lo puedes consumir en tu desayuno ya sea en fruta o un batido.

Puede ser consumido por niños y adultos mayores. Es un producto muy suave que no causa alguna reacción o irritación en el estómago. Guárdala en un lugar lejos del sol.

2. Doctor Danielle: previene alergias y sube tus defensas

Este suplemento tiene polen de abeja, jalea real y propóleo, consúmelo en las épocas en las que puedas sufrir alergias o en cambios de estación para evitar cambios bruscos de temperatura y te enfermes. La jalea real con polen de abeja y propóleo cuidarán tu sistema inmune. Este suplementos lo debes de consumir después de desayunar y con el estómago lleno.

También notarás como tienes mucha energía para hacer todas tus actividades. Este suplemento de jalea real es uno de los más vendidos, una inversión que debes hacer para cuidar de tu organismo.

3. Greenbow: mejora tu digestión

Las propiedades de jalea real ayudará a tener mejor digestión, protege a tus riñones y le da probióticos a tu flora intestinal. Tu piel se notará más tersa, suave y con un brillo natural. Esta jalea real es una presentación pequeña, pero puedes consumir una cucharadita todas las mañanas.

Esta jalea real es orgánica y pura. Guarda la jalea real en un lugar fresco alejado al sol, para que no pierda su consistencia. Gracias a su sabor dulce, te ayudará a calmar los antojos.

4. Y.s. Royal Jelly: energía y mayor concentración durante el día

La jalea real te darán un boost de energía y ayuda a que no te estreses tan rápido. Tiene vitaminas B, E y F y ácido fólico que harán que tu sistema inmune no se enferme tan seguido y no contraiga alergia. Este suplemento tiene ginseng, propóleo, jalea real y polen de abeja. Al combinar estos ingredientes te ayudará a tener una mejor concentración, concentrarte más fácil y mejorar la memoria.

Consume una cucharadita diaria o consumirlo con algún smoothie, puede ser consumido por hombres y mujeres. No necesita refrigeración.

