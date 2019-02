4 tés para desintoxicar el cuerpo y limpiar tu organismo

Limpia tu organismo con un té cada día.

Los tés limpian tu organismo de forma natural. Esto ayuda al mejor funcionamiento de riñones, hígado, a que no produzcas tantos gases, no tengas hinchazón y no retengas líquidos. Asimismo puedes sustituirlo por tu café de la mañana, algunos contienen cafeína sin ser abrasivos con tu estómago. Te recomendamos estos 4 tés para darle un detox a tu cuerpo.

1. Kusmi Tea: té verde con mate para una mañana refrescante

Este es un té francés que sus principales ingredientes es té verde, hierba de limón y mate. Su sabor es muy refrescante, que funciona para desintoxicar y darle energía a tu cuerpo. Lo puedes hacer caliente o frío, recuerda que al consumir un té detox irás más seguido al baño, por lo que es importante mantenerte hidratado.

Al tener té verde contiene cafeína, por lo que es recomendable tomarlo en las mañanas o durante el día. Es producto es un té a granel, pero hay varias presentaciones si prefieres los sacos de té.

2. Paromi: un detox sin cafeína para las cenas pesadas

Elimina las toxinas, depura lo que tu cuerpo no necesita con una rica mezcla de té rooibos, hierba de limón, menta, enebro y otros ingredientes que te dejarán un rico sabor. Es libre de cafeína por lo que puedes beberlo después de una cena muy pesada. Estos sacos de té son biodegradables, por lo que no están compuestos de plástico.

Su envase ayuda a que las hierbas se mantengan frescas y libres de la luz solar, evitando que se sequen y pierdan sus propiedades. Es un té de alta calidad, que se envasa en los Estados Unidos. Puede ser consumido por hombres y mujeres de cualquier edad.

3. Vida Essentials: detox de 14 días para beber por las mañanas y noches

Este té detox es de 2 pasos. Uno para la mañana y otro para la noche, contienen ingredientes naturales: yerba mate, oolong, canela, bayas de goji y manzanilla. En conjunto ayudan a eliminar las toxinas internas, ayuda activar la digestión, elimina la hinchazón, limpia el intestino, incluso ayuda a suprimir el apetito. El té de la mañana contiene cafeína y el de la noche no.

Para las mujeres es ideal si estás en tu periodo menstrual, te ayudará para que no estés tan hinchada, sin gases y no tengas un abdomen abultado. Este kit te servirá por 14 días.

4. Hey Girl Tea: un rico detox sabor chocolate

Si tienes estreñimiento, este té detox contiene sen, menta, hinojo y chocolate con leche que al fusionarse, mejora tu digestión y que tus intestinos pueden absorber mejor los nutrientes y eliminar lo que no necesita. Lo recomendable es que tomes una taza antes de dormir, para que por las mañanas te sientas renovada y ligera.

Su sabor es muy rico que no necesita endulzarse. Son 20 sacos de té, que se puede tomar todos los días, pero puedes alternar una noche sí y otra no, para que le des un mes a tu cuerpo de detox.

