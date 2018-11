4 tés que te ayudarán a bajar de peso saludablemente

Son una gran alternativa saludable para perder peso.

Quizás ya tienes una idea, pero los tés tienen muchas propiedades que nos pueden ayudar para perder peso de forma rápida, saludable, y fácil; siempre y cuando tengamos en cuenta llevar también una dieta adecuada, y ejercicios. El té tiene efectos quema grasas, y como diuréticos que los hacen excelentes aliados al momento de perder esas libras extras en nuestro cuerpo. A continuación podrás ver algunas opciones de tés que te ayudarán a adelgazar.

1. Té rojo House of Rooibos:

Es libre de calorías no tiene sabores añadidos y al beberlo cada día también llenas tu cuerpo de antioxidantes. Al beber este té lo que hace en tu cuerpo es desechar las toxinas, mantiene tu cuerpo en control y es excelente si estás reteniendo líquidos.

Si estás en tu periodo menstrual es ideal beberlo para no hincharte, eliminar esos líquidos que están en tu cuerpo y poder usar la ropa que tu quieras. Notarás como el volumen en tu abdomen será menor.

2. Té Negro – Smith Teamaker:

Presentación especial de 15 bolsas de 100% hojas de té negro de Sri Lanka. Mezclado con aromáticas especias para lograr un mejor sabor y olor sin afectar las cualidades naturales del té.

Con este producto podrás tener toda una experiencia relajante y especial con cada taza de té. El sabor natural del té negro tiende a ser un poco amargo, pero gracias a su extra de hierbas aromáticas, el sabor de este producto es mucho más agradable y delicioso. Disponible en Amazon por menos de $12.

3. Té Premium Matcha:

Este es un té verde que te ayudará a perder peso de forma 100% natural. Lo más interesante es que puedes usar el té Matcha en batidos, recetas para hornear, incluso para hacer deliciosos helados de té verde.

Entre sus atributos, destacan que es potenciador del metabolismo, o sea, que podrás quemar más calorías fácilmente durante el día y verás resultados más inmediatos. Matcha no solo beneficia la salud física, si no el estado mental: mejora la concentración, mejora la memoria y da más energía. La relación de calidad y precio es muy acertada. Es un té de gran tradición en japón y que llegó a occidente para quedarse. No hay mejor garantía que el conocimiento ancestral.

4. Té Three Ballerina:

Three Ballerina se puede tomar frío o caliente, en la noche o en la mañana y no contiene cafeína, tampoco tiene aditivos químicos. En cuanto a cómo tomarlo, se recomienda comenzar por pequeñas cantidades y aumentar gradualmente la cantidad.

Hay más de 450 personas que han dejado una reseña sobre este té de Three Ballerina en Amazon y tiene un promedio de 3,7 estrellas. Según las recomendaciones de quienes lo han usado, es un excelente laxante, así que ten eso en cuenta cuando lo vayas a tomar.