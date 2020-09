4 tónicos para piel grasa que controlan el sebo y matifican

Cuidado Personal

Un rostro sin brillo y libre de sebo.

Los tónicos ayudan a poder balancear el pH después de haber lavado el rostro, asimismo aporta hidratación y puede controlar el brillo en la piel. Los tónicos para piel grasa ayudan a que pueda matificar, controlar el sebo, evitar que salgan granitos y ayuda a que tu piel esté libre de brillo. Estas son unas opciones para tónicos para la piel grasa que serán de gran ayuda en tu rutina de skincare.

Sin duda uno de los mejores ingredientes para la piel grasa es la niacinamida. Se encarga de minimizar los poros, mejorar el tono de la piel y ayuda a regular la secreción de sebo. Este tónico para la piel grasa tiene niacinamida, manzanilla, ácido hialurónico y ceramidas. Sin duda ayudará a que tu piel no esté brillosa ni con tanto sebo en la zona T ni en la nariz.

Se puede usar en la mañana y en la noche. Lo puedes aplicar en un algodón y pasar por tu rostro o lo puedes colocar en las palmas de las manos. Es un tónico para piel grasa y piel mixta.

El witch hazel o agua de hamamelis es un astringente que podrá ayudarte a controlar la secreción de sebo, evitar comedones, minimizar los poros y reduce la inflamación. Este tónico para piel grasa si debes de moderar su uso y evitarlo combinar con algún limpiador que tenga ácido salicílico, pues podría dejar muy tirante la piel. Puedes alternar su uso ya sea un día y un día no o solo usarlo por durante el día.

Este tónico para piel grasa además de hamamelis contiene aloe vera que también ayuda a cuidar tu piel de brotes e hidratarla. Hay otras alternativas sin aroma o de pepino serán las mejores opciones para la piel grasa.

Si estás experimentando manchas, un tónico con vitamina C será de gran ayuda. Este tónico para piel grasa ayudará no solo a controlar los brotes y eliminar manchas sino que también es un exfoliante muy ligero para evitar que se tapen los poros y tengas puntos negros o comedones. Sus principales ingredientes son vitamina C, aceite de lavanda, aloe, romero, árbol de té y granada, además de ácido glicólico. Por su vitamina C ayudará a promover la elasticidad en la piel.

Su uso puede ser de 2 veces por semanas y no olvides aplicar tu bloqueador solar todos los días aun estando en casa.

Aunque este tónico para piel grasa es excelente, no es un milagro como dice su nombre. Es un tónico exofoliante que ayuda a limpiar tu piel a profundidad para eliminar puntos negros, limpiar poros y controlar la secreción de sebo. Además, remueve células muertas y suciedad que pueda estar tapando los poros.

Esta marca coreana es una de las mejores, y si eres constante podrás ver mejoras en tu piel. Recuerda evitar el uso de cremas o sueros que puedan tapar los poros. Pues aunque uses tónico sino usas los ingredientes adecuados para piel grasa, no verás un cambio.

