4 útiles picadores de alimentos As Seen On TV que te ahorraran horas de trabajo en la cocina

Cocina platillos deliciosos en poco tiempo y fácilmente con estos utensilios.

Muchas veces al querer preparar una deliciosa receta, no contamos con el tiempo suficiente o con la habilidad necesaria que requieren las preparaciones. Sin embargo, podemos sorprender a nuestros comensales con la ayuda de los fabulosos picadores de alimentos de As Seen On TV, ahorrando tiempo y cocinando delicioso. A continuación te presentamos las mejores opciones para que tus platillos sean dignos de una estrella Michelin.

1. Nicer Dicer Plus: Cortador de Frutas y Verduras

Ya sea en rebanadas, porras, espirales, cubos, cuartos, tiras de juliana y muchos más, con este cortador reducirás significativamente el tiempo de cocinado y podrás agregarle toques decorativos a tus comidas.

Te brinda una herramienta de cocina que reduce considerablemente el tiempo que te toma preparar los alimentos; desde cocinarlos hasta el momento de servirlos. Puedes hacer preparaciones deliciosas y con hermosos decorados.

2. Nicer Dicer Fusion

Es una innovadora herramienta de cocina para comer saludable todos los días. Te ofrece una amplia gama de opciones de preparación de alimentos. Puedes cortar en cubos grandes, pequeños, porras, cuartas y octavos.

Tienes todas las posibilidades de cortes en un solo juego, y manejarlo es simple y seguro. Puedes guardarlo de manera compacta ahorrando espacio, y con su cuchilla extremadamente afilada podrás hacer cualquier corte.

3. Picadora Wizard Vidalia

Elaborado con material acrílico, hace que el cortador luzca más hermoso. Sus cuchillas con de acero inoxidable y su material es seguro y amigable con el medio ambiente. Puedes usarlo con toda confianza.

Este cortador de verduras puede cortar en muchas formas. Puedes hacer una ensalada fácilmente y solo en segundos. Su depósito en la parte inferior te permite mantener limpias tus verduras y frutas.

4. One Second Slicer

Esta fabulosa herramienta de cocina te permite cortar las verduras en forma de dados, julianas y cuartos. Está construido con Sharp, cuchillas de acero inoxidable; así que ya no más lagrimas al cortar cebollas.

Es ideal para hacer preparaciones únicas o una gran variedad de platillos para fiestas y celebraciones. Es un rallador único de verduras que mantendrá la comida fresca, encimeras limpias y tu cocina organizada.

