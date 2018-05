4 vestidos de novia para gorditas cómodos y elegantes

¡Hay opciones para todas sin importar el tamaño y los gustos!

Casarnos es uno de los sueños más preciados en la vida de toda mujer. Soñamos, con el vestido perfecto, la decoración, y cada uno de los detalles que lo componen. Ser una mujer de talla plus no significa que no se tengan los mismos sueños, anhelos y deseos que cualquier otra mujer, incluyendo ese vestido especial que deseamos usar. Por lo tanto, para esas chicas con unas libritas de más pero que sueñan con llevar un vestido especial, les comparto estas opciones que lograrán cautivarte y te harán sentir como una reina cuando lo lleves puesto.

1. Vestido de YIPEISHA:

Este vestido de novia viene en colores Ivory y blanco. Puedes conseguirlo en tamaños desde 2US hasta tamaño 26 Plus, en adición de que también lo hacen a tu medida. El material de tejido es de gasa y encaje, y el diseño es en corte con escote corazón.

Tamaños, colores y estilos personalizados también están disponibles con Yipeisha. Este diseño resalta principalmente a las mujeres de talla plus que tienen silueta cuadrada de poca cadera, ya que con las cintas de ajuste en la espalda permiten moldear mejor la figura. Está dentro de los TOP 20 más vendidos en Amazon.

2. Vestido de Mulanbridal:

Vestido estilo verano sin mangas con falda estilo campana, es en tela de gasa y encaje. Este vestido de novia con apliques, tiene escote doble en V, y viene con cordones en la parte de atrás para mejor ajuste. Tamaños, colores y estilos personalizados también están disponibles.

Este vestido es de diseño versatil, lo que significa que con añadirle algunos detalles o utilizando accesorios más casuales, puedes utilizarlo para otro tipo de eventos especiales. Es ideal para las mujeres que les gusta sacar más provecho por lo que pagan. Disponible por menos de $100.

3. Vestido WuliDress:

Vestido de boda estilo vintage en tamaño extra grande para novias. Viene en dos colores a escoger y en tamaños hasta 26 Plus. La espalda es con terminación elegante delicada, con línea de botones en el centro, y con mangas al codo. La tela que predomina es el encaje.

Este diseño es construído para los gustos más conservadores y clásicos. Se lleva mejor para una boda de noche. Disponible en Amazon por menos de $160.

4. Vestido corto Kiyonna:

Di “Sí, quiero” a este vestido de novia elegante y moderno. Es un vestido corto de encaje 3/4 confeccionado con mangas Boudoir, viene en color marfil y blanco. El encaje es 62% Nylon, 27% Rayón, 11% Spandex; el forro es 100% poliéster. Su limpieza es en seco.

Este estilo corto es ideal para una boda de día o de clima tropical para que la novia se sienta cómoda y fresca durante toda la ceremonia. Se encuentra dentro de los TOP 40 más vendidos en Amazon.