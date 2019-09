4 vitaminas para regenerar la piel y mantenerla saludable

Vitaminas para piel y repararla desde adentro.

La piel no se repara con cremas, pues a veces hay que cuidarla desde dentro para regenerarla y que las células no se oxiden con la edad y los radicales libres. No importa si eres hombre o mujer, pues el envejecimiento de la piel llega a todos de cierta misma manera. Estas son algunas vitaminas y proteínas que te ayudarán a que tengas una piel sana, suave y libre de arrugas y resequedad.

1. Fitoceramidas con vitamina A, C, D, Y y E: un antioxidante que cuida la piel desde adentro

Este es un conjunto de vitaminas A,C,D y E que además contiene fitoceramidas que son antioxidantes derivadas de las ceramidas del arroz. Lo que hacen es que ayuda a dar hidratación en la piel con esto puede prevenir las arrugas, hace que la piel sea más resistente y elástica además que ayuda a dar colágeno a las células para que se pueda regenerar la piel.

Esta vitamina para la piel puede ser consumida por hombres y mujeres, solo se debe de tomar una cápsula diaria y con esto tendrás las beneficios de estas vitaminas tan importantes.

2. Biotina, colágeno y ácido hialurónico: para proteger la piel por dentro y por fuera

Este suplemento tiene biotina, ácido hialurónico colágeno y keratina, que son proteínas y vitaminas qué ayudan aumentar la elasticidad de la piel, retiene la hidratación, mejoran la salud del cabello e incluso promueven su crecimiento. El ácido hialurónico, colágeno y biotina no solo ayuda al cabello sino también ayuda a mejorar el aspecto de la piel y mejorar la salud del tejido corporal.

Al consumir esta vitamina la piel por dentro y por fuera, asimismo mejora la salud del cabello. Este suplemento son cápsulas, es importante que si ya consumes colágeno no consumas más de la dosis recomendada diaria.

3. Vitamina D: un antioxidante para prevenir la oxidación de la piel y las células

La vitamina D, es la que se obtiene mediante el sol, pero los rayos del sol no son tan buenos si pensamos en la salud de la piel. El consumir esta vitamina ayuda a que prevenir a las células de la oxidación, pues es un potente antioxidante que el organismo necesita. También ayuda a que se absorba mejor el calcio y no tener problemas en el futuro con huesos o dientes.

Asimismo ayuda a que no te enfermes de manera constante sin importar qué temporada del año sea. Esta vitamina para la piel tiene casi de 8,000 ventas con un 88% de satisfacción.

Con la edad las ceramidas envejecen y con esto puedes notar una piel seca, con arrugas, desnutrida y dañada. El consumir fitoceramidas ayuda a reparar las ceramidas para que pueda hidratar, suavizar y darle vida a tu piel desde adentro. Asimismo las fitoceramidas ayuda a aumentar el colágeno en tu piel.

SI en temporadas de frío o incluso de calor sientes un cambio en tu piel, el consumo de fitoceramidas más una buena rutina de cuidado personal ayudará a mejorar el aspecto de la piel.

