4 vitaminas que te ayudarán a dejarte de sentir cansado y con sueño todo el día

Dale a tu cuerpo vitaminas para que no se sientas cansado.

¿Te sientes cansado, con mucha fatiga o con mucho sueño en tu trabajo? La deficiencia de vitaminas puede ser una de las respuestas. El no consumir ciertas vitaminas te pueden hacer sentir cansado, pues tu cuerpo necesitas esas vitaminas que no le estás dando y se están reflejando en tu energía. Conoce las deficiencias de vitaminas más comunes y cómo evitar la debilidad en el cuerpo y mucho cansancio.

1. Viva Naturals: Vitamina c elimina la fatiga y es un gran antioxidante

El tener deficiencia de vitamina C, provoca fatiga, dolor en articulaciones y que te enfermes más rápido. El tomar vitamina C ayuda a la producción de colágeno para proteger tus huesos y articulaciones y le da brillo a tu piel cuidando el cabello y las uñas. La vitamina C es un gran antioxidante.

Consume una tableta de vitamina C por las mañanas, después de tu desayuno. La vitamina C es primordial en tu cuerpo, que te ayudará a tener energía y un sistema inmunológico saludable.

2. Divine Bounty: complejo de vitamina B para tener energía y regula el sistema nervioso

La vitamina B12 es de las vitaminas con más deficiencia en la gente, el no consumirla te hace sentir con sueño, sin energía y con poca capacidad de concentrarte. Esta es un complejo del grupo de 8 vitaminas B, o sea B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. El consumir estas vitamina evita el envejecimiento prematuro, regula el sistema nervioso y digestivo, ayuda a que tu cuerpo pueda crear nuevas células y mejora la producción de glóbulos rojos.

Si eres vegano, no olvides consumir este tipo de complejo vitamínico porque tu cuerpo la necesita para tener más energía durante el día. Notarás como con su consumo tendrás un boost de energía todos los días.

3. Nordic Naturals: omega 3 para ayudar a mejorar tu ánimo y mejore el aspecto de tu piel

El tener bajos los niveles de omega notarás piel seca, fatiga y hasta cambios de ánimo. Los omegas funcionan para mejorar la salud de tu corazón, cerebro para poder sentirte con más energía y elimines el cansancio. Con el incremento en su consumo, verás una piel tersa, mejor ánimo y tendrás más energía. Las cápsulas son de gran tamaño, pero muy fáciles de consumir.

Estás cápsulas puede ser consumido por hombres y mujeres. Lo ideal es que consumes 2 cápsulas diaria hasta acabar el producto. Debes de consumir al menos 3 meses un suplemento para notar cambios considerables.

4. Sports Research: vitamina D para ayudar a tener energía y evitar cambios de humor

Con la falta de vitamina D, te puedes triste, tener muchos cambios de humor, debilidad muscular, y hasta mucho sueño. Tu cuerpo necesita de vitamina D para tener una excelente función cerebral, ayudar a no tener cambios de ánimos abruptos y cuida tus huesos. Este suplemento te ayudará a absorber todas las propiedades del sol, sin que te expongas a sus rayos.

Es una vitamina para tener energía todo el día que ayudará a que no te sienta con fatiga ni con sueño en tu trabajo. Si vives en un lugar donde el sol es escaso en algunas temporadas, no dudes en tener un suplemento como este en casa.

