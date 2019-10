4 vitaminas y suplementos para subir las defensas y prevenir alergias

Prevén alergias y resfriados en cualquier época del año.

En cambios de estaciones o en momentos de mucho estrés pueden bajar tus defensas y con esto provocar enfermedades y que te sientas cansado, irritable y con ganas de dormir. Es importante consumir vitaminas que suben las defensas antes de épocas de frío, pues puede subir tus defensas y proteger tu sistema inmune. Así prepárate para evitar alergias, subir tus defensas y preven enfermedades.

1. Vitamin C: la vitamina que previene gripe, catarro y aumenta el colágeno

La vitamina C, es el rey de las vitaminas, pues protege tu sistema inmune. Se recomienda que se consuma meses previos, pues si ya tienes gripe o estás enfermo, no ayudará mucho. Esta vitamina C tiene probióticos que ayudará a prevenir infecciones urinarias, y vaginales. Al consumir vitamina C unos meses antes de la época de frío que es cuando bajan las defensas previene enfermedades de vías respiratorias.

La vitamina C sube las defensas, pero puede ser fuerte para ciertas personas, pero el que tenga probióticos ayuda a que no sea tan abrasivo para el estómago. Tiene 60 cápsulas que te servirá para 2 meses de protección.

2. Hongos lion mane: un antioxidante natural que protege el sistema inmune

Los hongos, son un excelente suplemento para cuidar tu sistema inmune y que tus defensas no bajen en épocas de frío o momentos de mucho estrés. Una de las ventajas de los Lion Mushroom o melena de león en español, es que ayuda a proteger tu sistema inmune, reduce la inflamación y es un excelente antioxidante.

Es un suplemento antioxidante natural, perfecto si buscas una alternativa más natural. Se recomienda consumir 3 cápsulas diarias, si sientes que es una dosis muy fuerte comienza las primeras semanas, con solo una cápsula.

3. Ingredientes a base de plantas: suben las defensas y previene alergias de vías respiratorias

Hay vitaminas qué suben las defensas, este vitamínico tiene extractos de plantas que ayuda a cuidar el sistema inmune, mejora la producción de glóbulos blancos y previene que se desarrollen alergias, relacionadas a las vías respiratorias. Tiene ingredientes a base de plantas como equinácea, andrographis paniculata, arabinogalactanos, entre otros.

Puedes consumirla antes, después o si estás enfermo de gripe, pues sube las defensas y ayudará a que te sientas mucho mejor. Si tienes unas semanas con mucho estrés, es perfecto para que tu cuerpo no se debilite.

4. Zinc y cobre: sube las defensas, mejora el ánimo y te da más energía

El zinc y el cobre son suplementos que suben las defensas y cuida el sistema inmune. Otro de sus beneficios es que mejora el estado de ánimo, te da más energía, equilibra las hormonas en mujeres y en hombres da un salud óptima la próstata. Asimismo ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Si quieres subir las defensas y evitar las alergias, consume este suplemento con regularidad.

Si tienes mucho estrés, ayudará a relajarte y mejorar tu energía durante el día. Es un excelente suplemento para hombres y mujeres. Contiene 60 cápsulas, después que termines descansa uno o dos meses y continúa con este o cualquier otro suplemento.

También te puede interesar: 4 beneficios de la moringa para tu salud.