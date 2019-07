5 accesorios para adornar tu peinado en tu fiesta de quinces si no quieres usar una corona

Una pieza elegante y llamativa, especial para combinar con tu vestido de quinces.

Todas las quinceañeras quieren verse hermosas el día de su fiesta; sin embargo, eso no significa que quieran lucir exactamente como una princesa, en especial cuando se trata de usar o no una corona o tiara. Si este es tu caso, y prefieres no usar una corona en tu fiesta, aquí te recomendamos 5 accesorios para adornar tu cabello que combinarán a la perfección con tu atuendo y te harán ver elegante y única.

1. Cintillo flexible con cristales

Con cristales austriacos atados a mano y aerosoles de diamantes de imitación, el cintillo es de color plateado en rodio de plata genuino. Viene bellamente empaquetado en lujosa caja de regalo.

Se trata de un cintillo flexible que se adapta a cualquier peinado que tu hija elija en su gran día, sea este recogido, semi recogido o suelto.

2. Peine decorativo dorado

El peine decorativo está hecho a mano con hojas de aleación en color oro y cuentas perladas y transparentes.

De estilo elegante y delicado, combina bien con vestidos en color blanco, champán y dorado. Ten en cuenta que la peineta le va bien a peinados recogidos y semi recogidos.

3. Diadema floral con cuentas y aleación de metal

Con diamantes de imitación y perlas incrustadas en alambre de cobre, la diadema cuenta con una longitud total de 13 pulgadas.

No hay restricción en la longitud del cabello ni en el estilo del cabello, por lo que tu hija puede usarla de varias maneras: como una pieza para la cabeza en la frente, o como una banda para la cabeza, incluso se puede usar sobre un moño.

4. Tocado dorado estilo griego

Tocado hecho a mano con hojas de aleación y perlas que mide 11.8 * 4.72 pulgadas y presenta un color dorado.

De estilo elegante y delicado, el tocado combina bien con vestidos en color blanco, champán y dorado. Por su diseño, tu hija lucirá hermosa con un peinado recogido o semi recogido.

5. Tocado para peinados trenzados

Hecho a mano en color plata y con un tamaño de 19.7 pulgadas, el tocado está decorado con impresionantes pedrería y perlas artificiales.

Elegante y delicado, el tocado combina bien con vestidos de casi cualquier color. Por su diseño, tu hija lucirá hermosa con un peinado recogido en trenzas.

También te puede interesar: 7 ideas originales para regalarle a los invitados en tu fiesta de quinces.