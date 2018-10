5 accesorios que encontrarás en Walmart que harán la diferencia en el recibidor de tu casa

Hay elementos que no pueden faltar en el recibidor de tu casa

La entrada de la casa es la primera impresión que una visita tendrá de nuestro hogar y, no solo eso, sino de nuestra personalidad, nuestro estilo y gusto decorando. Por eso, los pequeños detalles hacen la diferencia. No todo el mundo tiene un hall o recibidor, pero si decoramos adecuadamente la zona de la entrada podemos darle nuestro estilo. Aquí van algunos elementos para darle el estilo que más va contigo, debes combinarlos para que todos vayan en la misma línea.

Es esencial escoger la mesita en la que pondremos un portaretratos, alguna revista, un jarrón con flores y las llaves. En Walmart hay muchas opciones pero dos de las más populares son Yaheetech 2 Tier (32.01 x 11.81 x 40.00 Inches). Es negro, clásico y muy bien valorado por clientes walmart.

El Ameriwood Home Jensen Console Table mide 15.50 x 41.50 x 28.68 Inches está hecho de madera y tiene la ventaja de que se puede adquirir en tres colores (negro, espresso y gris):

Sabemos que la iluminación es algo esencial a la hora de decorar un hogar y por eso es aconsejable tener en el recibidor velas que aporten una sensación de calidez con una luz tenue, pueden ser aromáticas, o puedes tenerlas apagadas como elemento decorativo. Estos portavelas mahogany son clásicos pero no excesivamente recargados, vienen en un pack de tres unidades a un buen precio.

Si quieres un estilo más sobrio y no preocuparte por tener que comprar velas de cera, Better Homes and Gardens Flameless LED Pillar Candle son tu mejor opción. Vienen en un pack de tres y funcionan con baterías en lugar de con la llama tradicional. El efecto visual es el mismo pero no tienes que preocuparte, su batería tiene una autonomía de 5 horas y su recipiente negro con un forjado sinuoso aportan el elemento decrativo.

Un espejo es siempre un elemento recomendado para esta zona de la casa porque da iluminación y ‘amplía’ el espacio. Además, puedes verte antes de salir o hacerte la típica selfie con tu ‘outfit’ del día. Muchos consumidores walmart eligen uno sobrio, vertical con ángulos rectos y negro como el Montebello Black (17.25″X53.25″), o el Coaster Floor Mirror, de tono capuccino:

Este Oval Wall Mirror da un aire mucho más clásico a tu entrada si esa es la línea de decoración que quieres seguri. Es un ‘best seller’ en walmart porque se puede escoger en 4 colores y es económico. Mide 24.00X19.00X0.75 inches:

Siempre es una buena idea colocar alguna fotografía o imagen artística en la entrada. En Walmart hay una gran selección de marcos que cumplen esa función. Pueden ser rectangulares o curvos, dependiendo si le quieres dar un toque más minimalista o más tradicional, hay de diversos tamaños e infinidad de variedades.

Este circular es uno de los best sellers en Walmart con muchas ventas y una valoración casi de cinco puntos sobre cinco:

5. Percheros y zapateros para dejar la ropa

Es esencial tener un perchero y zapatero en el que dejar la chamarra o abrigo mojado y frío al llegar a casa con el tiempo invernal. Hay muchas opciones.

Este perchero de pie para abrigos y paraguas de metal mide 69 inch, es uno de los más vendidos y valorados en Walmart, con una estructura de metal, color negro mate que combina con todo y remates decorativos.

Para el invierno para que no se estropee la moqueta o el suelo de nuestra casa, es esencial colocar un zapatero a la entrada, para nosotros y las visitas. Esta estructura de metal a tres niveles (12.75X27.00X19.25 Inches) en color espresso es uno de los más populares por ser tan práctico y combina perfectamente con casi todos los estilos, especialmente con muebles de madera.