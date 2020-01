5 almohadas de cuello por menos de $30 para evitarte molestias y dolores durante viajes largos

Lo mejor para descansar durante los viajes largos.

Durante los viajes largos no es extraño que muchas personas tiendan a quedarse dormidas, sin embargo los asientos no brindan la posición más recomendable para descansar. En estas ocasiones lo mejor es contar con artículos que te ayuden no solo a conciliar el sueño, sino que te brinden el soporte respectivo y adecuado. Hay almohadas diseñadas especialmente para la zona del cuello, y aquí hemos seleccionado cinco que están disponible a un excelente precio.

1. Almohada de espuma viscoelástica

Esta almohada tiene una curva perfecta que se adapta a la forma del cuello y está fabricada con espuma viscoelástica. La almohada está cubierta con un paño de terapia magnético transpirable y suave que brinda un soporte a toda el área del cuello y parte alta de la espalda.

La mejor opción para viajar de todo el mundo. Si necesitas una almohada de cuello esta te puede proporcionar apoyo adicional necesario para proteger tus vertebras y prevenir el dolor de cuello durante los viajes largos por carretera, aire o mar.

2. Accesorio para viajes con diseño ortopédico

Esta almohada ha sido confeccionada con espuma viscoelástica de alta calidad que la hace cómoda y transpirable. Posee mucha elasticidad y es ultra suave al contacto con la piel, además su forma ergonómica le permite adaptarse a la forma de la cervical y el cuello.

Esta almohada de viaje es muy eficaz para ayudar a aliviar la fatiga cuando tienes un largo tiempo sentado. Un accesorio que se adapta bien a los asientos disponibles en los avión, coche, barcos, autobuses, oficinas e incluso las sillas de tu propia casa.

3. Cojín de viajes de textura suave

De un intenso color azul, esta almohada es súper cómoda porque está hecha con espuma de poliestireno que da un soporte relajante que se adapta a cualquier posición de descanso. Su textura es como la de un felpudo extremadamente suave.

Esta almohada te servirá obtener un descanso total durante los viajes largos y así puedas llegar a tu destino sintiéndote mucho más descansado y sin dolores en la espalda o cuello.

4. Kit para descansar durante los viajes largos

Esta es una excelente opción para cuando vas de viaje. Se trata de un kit completo que incluye una almohada elaborada con espuma viscoelástica que permite un mejor descanso para el cuello y cervical. También cuenta con antifaz de seda y tapones para los oídos.

Este kit es ideal para vuelos, coches, autobuses, trenes o para usarlos durante tus descansos en el trabajo o en casa. Un juego que te permite tener a la mano todo lo que necesitas para un descanso optimo y sin molestias en el cuello o espalda.

5. Almohada para viaje con bolsa de transporte

Una almohada de color negro para que la lleves contigo a todas partes y puedas utilizar una y otra vez durante tus viajes. El diseño incluye unos tirantes ajustables para que la almohada no se mueva hacia los lados, ni se deslice.

La mezcla perfecta de soporte y confort. Su diseño compacto no ocupa mucho espacio por lo que puedas cargarla cómodamente en cualquier maleta. Es recomendable lavarla con agua tibia y dejarla secar una vez se haya terminado de usar.

También te puede interesar: 4 kits de primeros auxilios que siempre debes tener en casa.